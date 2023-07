Les passionnés de la mythique poupée Barbie ont pris d’assaut les salles de cinéma de Québec, cette fin de semaine, à l’occasion de la sortie tant attendue du film du même nom. Un succès retentissant, aussi rose qu’explosif.

L'impressionnante campagne marketing porte maintenant ses fruits, même à Québec.

Au point où Robert Plamondon, directeur des cinémas Le Clap de Sainte-Foy et Loretteville, parle de la dernière fin de semaine comme la plus “profitable” depuis la reprise des activités post-pandémiques.

C’est le week-end le plus achalandé qu’on a eu dans les deux complexes ensemble depuis leur ouverture , énonce-t-il.

Vendredi, lors de la sortie officielle du film en Amérique du Nord, jeunes et plus vieux étaient au rendez-vous.

La file était très longue, il y en a qui faisaient la file jusqu’à l’extérieur pour entrer dans le cinéma , raconte Clara Camps, employée du cinéma Le Clap à Sainte-Foy.

Je comptais les jours. Je ne voulais pas venir les premiers jours parce que j’avais peur qu’il y ait trop de monde. J’ai 60 ans et je suis fan de Barbie depuis très très longtemps , explique une spectatrice rencontrée lundi après-midi.

Pas que dans les cinémas

L’engouement pour le film mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling a aussi eu des répercussions dans des magasins de la Vieille-Capitale.

Au Urban Planet de Place de la Cité, les vêtements et accessoires à l’effigie des poupées de Mattel se sont vendus comme des petits pains chauds.

On reçoit une dizaine de boîtes [de produits] par jour à cause du phénomène de Barbie. Ça s’est vendu assez rapidement alors en ce moment, on est en rupture de stock , mentionne Marie-Pier Picard, gérante de la boutique.

Les figurines de Barbie et Ken sont très populaires depuis la sortie du film mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling.

À quelques kilomètres de là, au Club Jouet, les figurines de Barbie et Ken n’ont pas tardé à trouver preneur.

On ressent les ventes qui ont monté, mais on était prêt, on a augmenté la quantité de stock en prévision du film , affirme Aurélie Moeyensoon, assistante-gérante chez Club Jouet.

Ce matin, je n’avais pratiquement plus rien sur mes tablettes , ajoute-t-elle.

Barbienheimer

La sortie de Barbie coïncidait avec celle du film Oppenheimer du réputé Christopher Nolan. Rassemblant une panoplie d’acteurs et d'actrices de renom, le long métrage raconte la vie J. Robert Oppenheimer, père de la bombe atomique.

Si les deux films n’ont rien en commun, leur popularité est intimement liée. Sur les réseaux sociaux, un phénomène est né : le « Barbienheimer ».

L'engouement pour le film Barbie est considérable, au point où le cinéma Le Clap a vécu l'une de ses meilleures fins de semaine depuis sa réouverture post-pandémique.

Cette campagne de publicité créée de toute pièce par des internautes sert grandement les salles de cinéma, se réjouit Robert Plamondon.

C’est la folie et les distributeurs ont eu l’intelligence de faire une mise en marché avec les deux films Oppenheimer et Barbie, le [phénomène] Barbienheimer. Cet événement-là a fait en sorte que beaucoup plus de gens sont venus voir les films.

Les deux films sont devenus des locomotives , dit-il, ce qui a amené de nombreux curieux à se présenter en salle.

Les attentes ont été dépassées pour ces films et c’est ce qui a fait en sorte qu’on a eu cette fin de semaine là , croit-il.

Avec les informations de Flavie Sauvageau