Ottawa envisage de financer le projet de terminal à conteneurs du détroit de Canso

Le gouvernement canadien dit qu'il pourrait être disposé à investir dans un projet de terminal à conteneurs dans le détroit de Canso, en Nouvelle-Écosse.

Le projet créerait un deuxième port d'expédition dans la province en plus de celui d’Halifax.

C'est une bonne nouvelle pour les responsables de la municipalité régionale du Cap-Breton, qui espère également attirer un terminal à conteneurs pour le port de Sydney, mais ça ne convient pas au port d'Halifax et à son syndicat.

Les promoteurs envisagent de construire un terminal à Melford, près de Mulgrave dans le comté de Guysborough, à un coût de près de 700 millions $. Ils ont reçu les approbations fédérales et provinciales il y a 15 ans, mais le projet n'a jamais vu le jour.

Maintenant, le bureau du ministre fédéral des Transports dit qu'il envisage une demande de financement des exploitants du terminal de Melford.

Les promoteurs portuaires de Melford et du Cap-Breton affirment qu'ils sont plus près de la Méditerranée et du canal de Suez qu'Halifax, ce qui leur donne un avantage d'accès aux marchés européens et asiatiques. Ils disent aussi avoir beaucoup de terrains disponibles pour la logistique et les installations de transfert.

Le port d'Halifax s’inquiète

Dans un courriel, le port d'Halifax a déclaré qu'il a la capacité de doubler son trafic par rapport à l'an dernier et qu'il est préoccupant d'entendre parler d'un financement potentiel pour un concurrent qui n'est pas régi par une autorité portuaire.

Des travailleurs de la construction traversent un chantier au terminal à conteneurs South End d'Halifax. Une nouvelle ligne ferroviaire le reliera au terminal de Fairview Cove d'ici 2026.

Les administrations portuaires canadiennes fonctionnent indépendamment du gouvernement, mais sont guidées par un conseil d'administration qui comprend des représentants de l'industrie et de tous les paliers de gouvernement.

Le syndicat, qui représente les travailleurs du port, a aussi déclaré que le gouvernement fédéral met ses membres en danger.

Le port [d'Halifax] est le plus grand employeur du secteur privé de la Nouvelle-Écosse, générant plus de 12 400 emplois directs et indirects bien rémunérés et 1,7 milliard $ en activité économiques annuels , rappelle le syndicat de l'Association des Longshoremen d'Halifax.

L'idée que le gouvernement fédéral financerait un nouveau concurrent pour le port d'Halifax est ridicule.

Beaucoup de travail

Si le terminal de Melford est construit, il faudra construire ou rénover des dizaines de kilomètres de voie ferrée qui mène au reste du pays et aux États-Unis.

Le projet de Melford nécessiterait beaucoup de travail sur le réseau ferroviaire entre Melford et Truro.

Le projet de terminal a reçu des approbations environnementales en 2008 et son permis provincial de construction a été prolongé à plusieurs reprises.

Le vice-président de Melford, Richie Mann, a refusé une demande d'entretien, affirmant que le dossier de financement était toujours devant le gouvernement. Cependant, il a déclaré que les promoteurs étaient optimistes quant au fait que la construction d'un nouveau terminal commencera d'ici un an.

Amanda McDougall dit que la possibilité d'un investissement fédéral dans un terminal à conteneurs à l'extérieur d'Halifax est une nouvelle fantastique .

C'est une indication que notre région est en pleine expansion, en particulier autour des ports, et cela ne peut que signifier du bien pour l'ensemble de la côte , ajoute-t-elle.