Le pont suspendu du parc d’Aiguebelle fermé temporairement

Au plus fort des vacances estivales, le parc national d'Aiguebelle doit fermer sa passerelle suspendue en raison d'un bris sur l’un des tendeurs secondaires.

C'est lors d'une inspection de routine que le bris a été découvert, ce qui force le parc à interdire l'accès à sa populaire attraction pour une durée indéterminée.

On ne voulait vraiment pas prendre de risques pour notre clientèle. On s’entend que c’est une passerelle à 22 mètres de hauteur. Là, on est en recherche active d’un ingénieur de structures pour qu’il puisse évaluer quel est le niveau de danger et voir s’il y a des travaux à faire , indique le directeur général du parc, Frédéric Bilodeau.

Les démarches pour trouver un expert se complexifient en ce début des vacances de la construction. On va espérer que ça se règle très rapidement. Nous aussi, on trouve ça très dommage que ça arrive en plein début des vacances de la construction , se désole M. Bilodeau.

Ouvrir en mode plein écran L'avis de fermeture de la passerelle suspendue du parc d'Aiguebelle. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Le sentier de la Traverse peut toujours être emprunté en faisant le tour du lac La Haie par le sentier de l’Aventurier. Le pont suspendu peut aussi être observé vu d’en bas, à bord d’une embarcation nautique.

Publicité

Voir le parc sous d'autres angles

Cette fermeture du pont suspendu pourrait donner envie aux visiteurs de découvrir le parc national d'Aiguebelle sous de nouveaux angles, estime Frédéric Bilodeau.

Ça peut donner l’occasion aux gens d’aller visiter d’autres secteurs du parc, les autres sentiers aussi qui sont très beaux dans le parc , signale-t-il.

Il s’agit d’une année plus difficile pour Aiguebelle. L'interdiction d'accès en forêt avait forcé la SÉPAQ à annuler plusieurs réservations d'hébergement en juin et à retarder un projet d’études sur les loups.