Le ministère des Transports et de la Mobilité du Québec durable affirme qu’il n’a pas le choix de fermer une voie dans chaque sens sur le pont Laviolette durant environ quatre jours consécutifs en pleines vacances de la construction en raison de la nature des travaux.

Il faut vraiment que ce soit [fait durant] des journées continues, [...] on ne peut pas les interrompre , affirme la porte-parole du ministère, Sarah Bensadoun. Les travaux de remplacement de la dalle centrale en sont à une phase critique , indique-t-elle.

C’est vrai que ça semble contradictoire, parce qu'on on débute les vacances de la construction, mais les périodes les plus achalandées, ce sont la fin de semaine et c'est pour cette raison là que les travaux commencent un dimanche soir pour se terminer un jeudi matin , précise-t-elle.

Le ministère avait aussi en tête de ne pas faire ces travaux intensifs durant des périodes encore plus achalandées, par exemple, durant le Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R).

La porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité explique que des scénarios sont prévus pour laisser passer efficacement les véhicules d’urgence. Évidemment, les équipes du ministère ont des plans de contingence, donc si jamais il y a une intervention par exemple des services d'urgence, on est déjà en communication avec eux. Il y a des chemins privilégiés qui ont été prévus justement pour les services d'urgence.

Période des travaux : du dimanche 23 juillet à 18 h au jeudi 27 juillet à 6 h 30

du dimanche 30 juillet à 18 h au jeudi 3 août à 6 h 30

Il se pourrait que les travaux prévus durant la semaine de la construction se terminent plus tôt, mais rien n’est sûr. Elle conseille aux automobilistes de toujours consulter Québec 511 pour connaître les entraves et l’état de la circulation.