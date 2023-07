Un cinéma inaccessible à certaines personnes handicapées

Un citoyen en fauteuil roulant de Trois-Rivières s’est vu refuser l’accès à une salle de cinéma en raison d’un bris d'ascenseur. François Dubois est quadriplégique. Il se déplace en fauteuil roulant. C’est en se présentant au cinéma Fleur de Lys qu’il a appris que l'ascenseur qui permet l’accès aux salles situées à l’étage n’était pas fonctionnel.

Pour le cinéphile, c’est surtout la façon dont les choses se sont passées qui l’indispose.

Quand on a commencé à avancer dans la ligne pour payer [...] le préposé nous indique tout simplement que l'ascenseur n'est pas disponible pour aller voir ce film-là, au 2e étage, on a juste à aller voir le gérant, puis c'est tout.

Selon François Dubois, le gérant l’invite à déposer une plainte auprès de Cinéma Entreprise car ils sont responsables. Ils n’ont pas d'autres alternatives. Il y a même pas de "désolé Monsieur" ou "on on peut vous offrir une compensation" ou peu importe quoi… rien de ça, juste on fait une plainte [c’est tout].

Envisager des moyens alternatifs

Envisager des moyens alternatifs

François Dubois est administrateur pour la Fondation des handicapés adultes de la Mauricie. Il raconte que sa conjointe et lui ont rapidement envoyé des plaintes, auprès de Ciné Entreprise, entre autres. J'ai toujours pas reçu d'accusé de réception non plus de leur part. Je pense que je sais même pas s’ils ont reçu la plainte, je sais même pas s'il y aura un retour.

Il fait valoir qu’il a la capacité de déposer des plaintes, mais rappelle que ce ne sont pas toutes les personnes dans sa situation qui ont la capacité de le faire.

Sa conjointe et lui ont aussi publié des messages sur les réseaux sociaux. Dans le dans notre page Facebook il y a un de mes amis qui me dit que ça fait plusieurs années que c'est brisé. Il rappelle que les personnes handicapées représentent une importante clientèle.

Les personnes handicapées à mobilité réduite, ça sort, puis ça va avoir des films. Si la machine à pop-corn était brisée, ça ferait longtemps en "titi" qu'elle serait réparée , avance-t-il.

Pour lui, il s’agit d’un manque de respect envers les personnes handicapées. Il estime qu’il existe des moyens alternatifs pour contourner le problème. Il pense entre autres à un système d’annonce éclair sur le site internet mentionnant que l'ascenseur est défectueux. Ou encore, faire des projections en alternance.

Le cinéma Fleur de Lys apporte des précisions

Le superviseur des opérations chez Ciné Entreprise, Charles-Olivier Fortin, confirme que l’ascenseur entre les deux paliers est inutilisable depuis plusieurs mois. En conséquence, quatre petites salles ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Il affirme que l'entreprise n’arrive pas à trouver et acheter les pièces de remplacement nécessaires pour ce type d'ascenseur.

M. Fortin rappelle que tous les films sont en rotation dans les différentes salles du cinéma Fleur de Lys, ce qui signifie que tous les films se retrouvent à un moment donné dans une des cinq salles qui se trouvent au premier palier et que les personnes à mobilité réduite y ont alors accès.

Dans la foulée de cet événement, Ciné Entreprise nous a annoncé qu’il effectuera des travaux majeurs dès cet automne afin d’ améliorer l’expérience de nos clients et de rendre toutes les salles accessibles .

L’entreprise est déjà en train d’effectuer des démarches en vue de ce vaste projet de rénovation.

Je remercie toute la clientèle à mobilité réduite pour leur patience, on cherche toujours à s'améliorer dans le monde du cinéma , affirme M. Fortin qui affirme que Ciné Entreprise est sensible à ce type d’enjeux.

