Le CDEM veut attirer les francophones d’Afrique au Manitoba

Le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) sera à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 17 au 19 août prochain. Le programme Destination Manitoba a pour but d’accompagner les candidats à l’immigration de ce pays francophone.

La directrice de l'employabilité et de l'immigration économique au CDEM , Salimata Sorro, dit qu’un large éventail de profils francophones sont recherchés en Afrique.

Nous recherchons pratiquement dans tous les domaines de l’administration, dans les communications,L'énergie renouvelable… tous les emplois en demande au Manitoba et la liste est vraiment longue , souligne-t-elle.

Salimata Sorro affirme avoir reçu plus de 6000 candidatures.

On n’aurait pas pensé qu’il y aurait autant d’engouement , s’étonne-t-elle, car elle pensait seulement dépasser le palier symbolique de 1000 personnes intéressées. Elle indique qu’environ 2000 personnes ont finalement été retenues.

Les personnes intéressées par le programme doivent remplir certains critères.

Un diplôme universitaire et une expérience de travail dans les domaines que nous recherchons , détaille-t-elle.

L’objectif c’est de maintenir ces gens au Manitoba, au lieu qu’ils passent par ici pour ensuite aller ailleurs.

Même si les candidats ne sont pas forcément bilingues, Salimata Sorro explique que tous ont une base et qu’ils peuvent se mettre à jour pour occuper des emplois exigeant autant l’anglais que le français.

Promouvoir le Manitoba, au-delà de Winnipeg

En plus d’accompagner les personnes dans leurs démarches d’immigration, ce programme veut donner aux futurs nouveaux arrivants les clés pour s’installer dans les Prairies.

L’objectif principal est de faire la promotion du Manitoba et surtout de nos communautés bilingues. De plus en plus il y a un manque de personnes dans ces communautés. Même ceux qui connaissent le Manitoba pensent qu’il s’arrête à Winnipeg , insiste Salimata Sorro.

Le programme Destination Manitoba prévoit aussi de tenir des événements au Cameroun, en novembre, annonce Salimata Sorro.

Elle précise que les trois jours à Abidjan vont déjà attirer un grand nombre de nationalités.

On a au moins 50 personnes qui viennent de pays limitrophes, comme le Burkina, le Mali, le Togo, le Bénin et même le Ghana , déroule la cadre du CDEM .

On veut toucher toutes les niches ou il y a des francophones dans le monde , ajoute-t-elle.

Avec les informations d'Abdoulaye Cissoko et d'Antoine Brière