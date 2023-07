Affaire Hansel et Gretel : Yvan Godbout met fin à sa carrière d’auteur

Le romancier Yvan Godbout, accusé en 2019 puis acquitté en 2020 de production et de distribution de pornographie juvénile en raison d’un passage de son roman Hansel et Gretel, met fin à sa carrière d’auteur. « Je n'en peux simplement plus de découvrir mon nom dans quelques articles [...] parce que je sais que j'y découvrirai deux horribles mots juste à côté », a-t-il écrit sur Facebook lundi.

L’auteur québécois avait été arrêté par la Sûreté du Québec en mars 2019, puis accusé de production de pornographie juvénile en raison d’un passage de son roman d’horreur Hansel et Gretel (2017), où il décrivait de façon explicite le viol incestueux d’une fillette. La maison d'édition du roman, Les Éditions AdA, avait également été accusée.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Hansel et Gretel, roman de 250 pages qui ne partage avec le célèbre conte des frères Grimm à peu près que le titre, relate le calvaire d'un frère et de sa sœur qui subissent des sévices physiques, sexuels et psychologiques. Il s'agit d'un roman d'horreur et de science-fiction.

Les accusations contre Yvan Godbout avaient été déposées à la suite de la plainte d'une enseignante auprès de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville en janvier 2018.

Mon cœur et mon esprit ont atteint leur limite.

La Cour supérieure du Québec avait ensuite acquitté l’auteur et son éditeur en septembre 2020, tout en déclarant invalides certains articles du Code criminel portant sur les infractions de pornographie juvénile.

Publicité

Malgré l’acquittement, l’auteur avait affirmé avoir énormément souffert de ces accusations. Il avait notamment reçu des menaces de mort par courrier et sur les réseaux sociaux. Les Éditions AdA s'étaient aussi effondrées financièrement, et 40 personnes y avaient perdu leur emploi.

Les contes interdits portés au petit écran, sans Hansel et Gretel

Yvan Godbout a annoncé sa retraite de l’écriture quelques heures après que La Presse eut annoncé que la série de livres Les contes interdits serait adaptée au petit écran, à l’exception de son roman Hansel et Gretel.

Il est impossible d’affirmer si les deux nouvelles sont liées, l’auteur ayant affirmé sur Facebook qu’il ne répondrait à aucune question en lien avec son annonce.

Ouvrir en mode plein écran Yvan Godbout et son roman « Hansel et Gretel » Photo : Facebook/Yvan Godbout - Auteur/Yves Légaré

J'ai cru être assez fort pour me relever de la tempête, mais j'avais tort. Depuis cinq ans, je navigue à travers l'opinion publique avec des épaules de plus en plus surchargées. Les médias n'ont qu'une façon de me présenter, et n'en auront toujours qu'une : à travers l'affaire Hansel et Gretel, froidement et sans nuances , a-t-il expliqué dans une longue publication.

Publicité

Je mets fin à ma carrière d'auteur (j'honorerai mes engagements 2023 et mes projets en cours d'écriture), et tenterai de réintégrer le marché du travail. Un marché que je n'aurais jamais dû quitter [...] Le milieu littéraire ne savait pas quoi faire de moi, anyway.

Les contes interdits regroupent plus de 40 livres écrits par 15 auteurs et autrices du Québec. La série littéraire adapte des contes populaires comme Cendrillon, Le magicien d'Oz et La Belle et la Bête en romans d'horreur, destinés aux adultes.

Les Éditions AdA et la société de production Attraction, qui ont confirmé lundi le projet d'adaptation télévisuelle, ont affirmé que celle-ci viserait principalement le marché international.