Drummondvillois, cessez d’arroser vos gazons!

La Ville de Drummondville réclame l’aide des citoyens pour économiser le plus possible l’eau potable pendant la construction de sa toute nouvelle usine de traitement de l’eau.

Au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, la réserve d'eau potable de la ville sera disponible à 50 % seulement. Pour assurer un approvisionnement constant et régulier pour l’ensemble de la population, on invite les gens à limiter autant que possible leur utilisation de l’eau potable , lance le directeur du service des communications à la Ville de Drummondville, Dominic Villeneuve.

La Ville réclame l'aide des résidents à un moment clé de la construction de l'usine.

L’appel à tous que nous avons lancé lundi est dû à une entrée dans une phase critique des travaux. Certaines interventions sont un peu plus délicates sur le réseau de distribution d'eau potable. On invite les gens à tenter de réduire au maximum leur consommation d'eau potable, notamment et particulièrement l’arrosage des surfaces gazonnées , précise Dominic Villeneuve.

En période estivale, l'arrosage de gazon est la principale source de surconsommation d’eau potable. On voit une diminution de 30 % d’une journée à l’autre lorsqu'il pleut ou lorsqu'il ne pleut pas.

D’autres municipalités touchées

Drummondville, qui prend son eau dans la rivière Saint-François, dessert en eau potable trois municipalités rurales environnantes. L’aide des citoyens de Saint-Majorique, Saint-Germain-de-Grantham et Saint-Cyrille-de-Wendover est donc aussi demandée.

Ni vu ni connu

Dominic Villeneuve assure que les travaux présentement effectués n’ont aucun impact sur la qualité de l’eau. Les travaux servent à avoir une marge de manœuvre plus significative puisque la réserve d'eau potable est limitée , précise-t-il.

Un goût de chlore peut cependant être remarqué durant la durée des travaux. Ce désagrément devrait disparaître dès l’inauguration de la nouvelle usine, prévue pour 2025.

La nouvelle usine aura un impact favorable sur le goût de l’eau, puisqu’on n’utilisera plus de chlore dans le traitement de l’eau, ajoute le directeur du service des communications.

Une restriction envisageable

Une restriction de la consommation d’eau n’est pas en vigueur au moment d’écrire ces lignes, et Drummondville souhaite éviter de prendre ce chemin. La Ville croit qu’en réduisant considérablement l’utilisation de l’eau potable pour arroser cours et gazon, il ne sera pas nécessaire de se diriger vers une restriction obligatoire.

On veut éviter d'aller en restriction d’eau potable de niveau un ou de niveau deux. On tend plutôt la main aux citoyens vers une réduction.

Si une restriction est mise en œuvre, les citoyens en seront informés.