Les travaux d’amélioration de la portion de la route 389 entre Fire Lake et Fermont vont débuter un an plus tard que prévu, soit à l’automne 2023.

Quatre relances d’appel d’offres de la part du ministère des Transports du Québec (MTQ) ont été nécessaires avant de trouver un entrepreneur pour la surveillance et le contrôle de qualité des travaux.

Il y a un dernier appel d'offres qui s’est conclu en mai dernier. Tout le processus d’octroi du contrat est en cours. On est [persuadé] que ça va débuter en 2023 , indique la conseillère en communications pour le MTQ , Caroline Rondeau.

Le déboisement a été effectué au printemps 2021 pour le nouveau tronçon de la route 389 entre Fire Lake et Fermont.

Elle précise que les critères d’appel d’offres ont été révisés.

Le ministère est allé réviser les conditions en région éloignée pour que ça soit un peu plus attrayant pour les soumissionnaires. Quand on pense à de grands chantiers comme ça, qui sont en dehors des grands centres, [il faut être attrayant] , explique Caroline Rondeau.

La conseillère en communications pour le ministère des Transports du Québec, Caroline Rondeau

À qui revient la facture de l’ancien tronçon?

Longue de 78 kilomètres, cette portion non pavée de la route 138 est très accidentée. Elle traverse 11 fois la même ligne de chemin de fer appartenant à la minière ArcelorMittal.

La route 389 passe 11 fois sur la même ligne de chemin de fer. (Photo d'archives)

Le nouveau tronçon sera construit pour éviter 10 de ces 11 croisements avec la voie ferrée.

[Ce nouveau tronçon] va vraiment faire une différence sur la route 389 pour les usagers, les camionneurs et les résidents de Fermont.

L’entretien de l’ancien tronçon ne sera plus à la charge du MTQ . Ce chemin sera toutefois toujours utilisé par ArcelorMittal et Minerai de fer Québec.

La direction d'ArcelorMittal affirme vouloir éviter de payer des sommes déraisonnables pour l'entretien de l'ancien tronçon.

D’autres considérations de sécurité doivent également être prises en compte puisque plusieurs chalets ne sont accessibles que par l’actuel tracé de la 389 entre Fire Lake et Mont-Wright. Les discussions devront donc se poursuivre pour trouver la meilleure solution sans occasionner de coûts déraisonnables pour les usagers, déclare par écrit la directrice des communications pour ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada, Annie Paré.

Annie Paré, directrice des communications chez ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (Photo d'archives)

Le directeur général de la Ville de Fermont, Claude Gagné, ignore toujours quelle organisation devra assumer les coûts d'entretien de l'ancien tracé de la 389.

[Ce tronçon] va quand même rester d’actualité parce que c’est quand même un accès aux complexes miniers du lac Bloom et du Mont-Wright. Donc, ça va devoir être maintenu , fait-il valoir.

De son côté, le MTQ soutient que l'entretien d’anciens tronçons n’est pas nécessairement de sa responsabilité.

Pour l’instant, il est trop tôt pour se prononcer sur ce qu'il va advenir pour l’entretien de l’ancien tronçon quand il sera abandonné par le ministère. Définitivement, il devra y avoir des discussions, probablement avec des municipalités ou autres , ajoute Caroline Rondeau.

Le MTQ ignore également le temps nécessaire aux travaux pour que le nouveau tronçon soit terminé.

On ne peut pas se prononcer sur une date de fin de réalisation des travaux entre Fire Lake et Fermont, mais ils devraient assurément débuter en 2023 , déclare par écrit la conseillère en communications.

Les travaux de déboisement ont été réalisés au printemps 2021. Une enveloppe de plus de 525 millions de dollars est prévue pour l’ensemble des travaux du programme d'amélioration de la route 389.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve