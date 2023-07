Sans majorité après les élections législatives, l'Espagne se trouve lundi plongée en plein casse-tête politique, le premier ministre socialiste Pedro Sánchez et son rival conservateur Alberto Núñez Feijóo étant au défi de trouver une formule pour gouverner et éviter de nouvelles élections.

Au lendemain du scrutin, gauche et droite ont entamé, chacune de leur côté, des tractations aussi complexes qu'incertaines pour tenter d'échapper à un nouveau blocage comme le pays en a connu ces dernières années.

Déjouant tous les sondages, qui le donnaient battu depuis des mois, M. Sánchez est parvenu dimanche à limiter les gains de l'opposition de droite.

Le Parti populaire (PP) de M. Feijóo, arrivé en tête, a remporté 136 sièges sur un total de 350 au congrès des députés, alors que le parti d'extrême droite Vox, son seul allié potentiel, en a gagné 33. Ils ne totalisent donc à eux deux que 169 sièges, loin de la majorité absolue de 176.

Réclamant le droit de gouverner en minorité en tant que vainqueur du scrutin, le chef des conservateurs a déclaré avoir commencé dès lundi matin à établir des contacts avec plusieurs forces politiques , dont Vox, afin de parvenir à la formation d'un gouvernement stable .

Mais il est difficilement envisageable, selon les analystes, que M. Feijóo puisse trouver des soutiens au-delà de Vox et d'un petit parti de droite, l'UPN, qui lui a déjà apporté son soutien, car la formation d'extrême droite fait figure d'épouvantail pour nombre de petites formations régionalistes.

M. Feijóo a aussi appelé les socialistes à le laisser gouverner en s'abstenant lors d'un vote d'investiture au Parlement, mais ces derniers ont déjà fermé la porte à cette éventualité.

Le résultat du scrutin va ouvrir une période d'incertitude politique qui va durer des mois , estime, comme la presse espagnole, Federico Santi, analyste du groupe de réflexion Eurasia Group.

En face du PP , le Parti socialiste (PSOE) de M. Sánchez dispose de 122 députés et Sumar, son allié de gauche radicale, de 31.

Le leader socialiste espagnol et premier ministre sortant Pedro Sanchez est félicité par la présidente du PSOE, Cristina Narbona, avant une réunion à Madrid, au lendemain des élections.

Mais malgré ce score inférieur à celui de la droite, le premier ministre conserve une chance de se maintenir au pouvoir, car il est à même d'obtenir le soutien de partis basques et catalans, qui l'appuient déjà régulièrement au Parlement.

Devant des militants euphoriques – criant No pasarán! ( Ils ne passeront pas! ), fameux slogan antifasciste de la Guerre civile (1936-1939) –, Pedro Sánchez a de fait lui aussi revendiqué dimanche soir sa capacité à continuer de diriger l'Espagne.

Le bloc rétrograde du Parti populaire et de Vox a été battu. Nous sommes beaucoup plus nombreux à vouloir que l'Espagne continue à avancer et il en sera ainsi.