Le niveau d’eau baisse au lac Memphrémagog, mais reste anormalement élevé

Même si l'eau commence tranquillement à baisser au lac Memphrémagog, le niveau de l'eau reste anormalement élevé. L’Organisation municipale de sécurité civile de Magog fera le point à 15 h lundi après-midi sur la situation et sur son plan de rétablissement.

La Ville n'entrevoit pas de retour à la normale avant plusieurs jours.

En raison du niveau de l'eau, des restrictions sont toujours en vigueur. Les plages, dont la plage des Cantons, sont fermées. Des sauveteurs étaient sur place lundi pour faire de la sensibilisation auprès des visiteurs qui pourraient être déçus.

Une vacancière rencontrée à la plage lundi matin a d'ailleurs encaissé deux déceptions d'un coup.

On venait faire du kayak dans le marais, mais étant donné le niveau de l'eau, c'est fermé, raconte-t-elle. Donc là, on s'est dit qu'on allait se baigner, mais c'est fermé.

C'est beaucoup, beaucoup d'interdictions pour une belle température comme ça , renchérit une cycliste.

On voit que la nature nous parle, puis il faut l'écouter, il faut prendre des mesures.

Des plaisanciers font tout de même le choix de s'aventurer sur le lac lundi. La Ville de Magog n'a pas le pouvoir d'interdire la navigation, mais déconseille de s'y promener. On veut éviter l'accroissement de l'érosion des berges et des débris se retrouvent dans l'eau, ce qui pourrait être dangereux pour les bateaux.

Publicité

La marina de Fitch Bay est rouverte

La marina de Fitch Bay a dû fermer pendant une dizaine de jours en raison du niveau de l'eau, ce qui a occasionné des pertes financières importantes pour le propriétaire, Stéphane Pouliot. Au moins une dizaine de milliers de dollars, si ce n'est pas deux dizaines , estime-t-il.

Celui-ci a pris la décision de rouvrir samedi, tout en imposant des consignes pour les clients.

On demande aux gens de ne pas aller à plus de 10 km à l'heure pour ne pas faire de vagues, et pour être certain de ne pas créer une érosion supplémentaire , explique-t-il.

Les travailleurs de la construction, ça a fait un gros boom, et ces gens-là, ils aiment ça faire du bateau. [...] Les gens ont soif de vacances.

Le propriétaire a tenu à saluer les efforts de la Ville de Magog pour faire baisser le niveau de l'eau. La nature a elle aussi collaboré pour garder un niveau de l'eau qui est toujours descendant , ajoute-t-il. M. Pouliot espère que tout soit revenu à la normale pour la fin de semaine prochaine.

Publicité

Baignade toujours interdite dans la rivière Magog à Sherbrooke

À Sherbrooke, la baignade ainsi que la navigation demeurent interdites toute la semaine sur la rivière Magog, notamment à la plage Lucien-Blanchard.

La Ville de Sherbrooke explique que cette décision a été prise en raison du débit de la rivière, qui demeure toujours important.

La situation sera réévaluée par la Ville le 31 juillet.

Des orages violents à prévoir

Environnement Canada a par ailleurs annoncé que les conditions étaient « propices » à la formation d'orages violents durant l'après-midi, lundi. Des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte pourraient frapper la région , indique un communiqué.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau

Plus de détails à venir