Les Canadiens en détresse pourront composer le nouveau numéro d'urgence 988 à compter de la fin de novembre, confirme Ottawa, qui accorde 156 millions de dollars sur trois ans au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto pour coordonner le lancement et l'offre du service.

Le Canada emboîte ainsi le pas aux États-Unis, où un tel numéro d'urgence est déjà disponible.

Les services d'aide du 988 seront offerts au Canada en anglais et en français au téléphone et par texto, et ce, sept jours sur sept, 24 heures sur 24.

L'objectif est d'avoir un numéro d'aide facile à retenir et disponible en tout temps partout au pays.

Le nouveau numéro aidera les Canadiens à avoir accès à l'aide qu'ils nécessitent quand ils en ont le plus besoin.

Elle souligne que certaines populations sont particulièrement vulnérables au suicide, y compris les jeunes Autochtones. La ministre promet de l'aide adaptée à leur culture grâce au 988.

Les députés à Ottawa avaient voté à l'unanimité en 2020 en faveur du nouveau numéro national à trois chiffres.

Pour obtenir de l'aide Parlons Suicide Canada (Nouvelle fenêtre) : 1-833-456-4566

Le fédéral combinera l'aide déjà offerte par de multiples organismes pour lancer le 988, qui sera disponible au Canada à compter du 30 novembre.