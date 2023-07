Barbie coiffe Oppenheimer au terme d’une fin de semaine record

Les deux films les plus attendus de l'été tiennent leurs promesses au box-office nord-américain : celui de la poupée Barbie, précédé d'une intense campagne de marketing, a réalisé le meilleur lancement de l'année 2023 avec 197,5 millions de dollars de recettes durant la fin de semaine, devant le film biographique sur le concepteur de la bombe atomique, Oppenheimer (106 millions de dollars).

Ces chiffres, communiqués par les cabinets Exhibitor Relations et Comcost, devraient permettre aux salles de cinéma des États-Unis et du Canada de totaliser leurs meilleures recettes au cours d'une fin de semaine depuis la pandémie de COVID-19, qui a porté un coup dur à cette industrie.

Cette fin de semaine montre de manière éclatante qu'il n'y a tout simplement pas mieux que de voir un film au cinéma , a commenté le président de l'Association nationale des propriétaires de salles aux États-Unis (NATO), Michael O'Leary, parlant de fin de semaine vraiment historique pour les cinémas, affaiblis par la concurrence des plateformes de diffusion comme Netflix.

Très attendus, les deux films sont aux antipodes l'un de l'autre, avec d'un côté Barbie (réalisé par Greta Gerwig) et ses légions de fans tout de rose vêtues lors des séances et, de l'autre, la nouvelle œuvre de Christopher Nolan (Inception, Interstellar), qui dresse le portrait tortueux du physicien américain Robert Oppenheimer (1904-1967), le concepteur de la bombe atomique, avec Cillian Murphy dans le rôle-titre.

Cillian Murphy dans le rôle de J. Robert Oppenheimer dans «Oppenheimer» Photo : Universal

Programme double

Sur fond de grève des acteurs et des scénaristes d'Hollywood, ces sorties concomitantes ont créé l'événement, un phénomène « Barbenheimer » s'emparant même des réseaux sociaux.

Selon la NATO , plus de 200 000 personnes avaient prévu d'aller voir les deux films la même journée au cours de la fin de semaine, ce qu'a fait Emma McNealy, une gestionnaire de comptes de 35 ans vivant dans le Colorado.

J'ai vu sur Internet que des gens voulaient le faire et ça m'a semblé drôle , a-t-elle dit à l'Agence France-Presse, en glissant que Barbie avait priorité. Je suis sûre que j'aurais fini par regarder (Oppenheimer), mais pas dès la fin de semaine de sa sortie , a-t-elle expliqué.

Je pense que beaucoup de femmes apprécient que le récit de Barbie soit étoffé, que ce ne soit pas qu'une poupée enrobée de sucre d'orge , ajoute-t-elle à propos du film de Greta Gerwig.

Des records pour Barbie

Aidée par une intense campagne marketing du fabricant de jouets Mattel et de Warner Bros, cette comédie aux accents féministes de la réalisatrice de Lady Bird fait mieux pour son lancement que Super Mario, inspiré du célèbre personnage de jeux vidéo (192 millions de dollars au début d'avril), ou que la suite d'Avatar, de James Cameron (Avatar : la voie de l'eau, 176 millions de dollars en décembre 2022).

Dans une relecture pop et ironique, où le rose dégoulinant et les paillettes sont à prendre au second degré, Barbie, incarnée par Margot Robbie – Ryan Gosling joue Ken – est sommée de troquer ses chaussures à talons contre des sandales Birkenstock pour quitter son univers parfait de Barbie Land et plonger dans le monde réel.

Ryan Gosling et Margot Robbie dans le film «Barbie», de Greta Gerwig. Photo : Capture d'écran de la bande-annonce du film.

Pour David Gross, qui publie l'infolettre spécialisée FranchiseRE , ce lancement est un record .

Aucun film comique, quel qu'il soit, n'a jamais dépassé les 113 millions de dollars lors d'une fin de semaine de lancement de trois jours , écrit-il.

D'après les sites spécialisés, c'est aussi le meilleur lancement dans les salles nord-américaines pour un film réalisé par une femme, devant Wonder Woman (2017), de Patty Jenkins, et Captain Marvel (2019), coréalisé par Anna Boden et Ryan Fleck.

Produit par Universal Pictures, Oppenheimer réalise aussi de très bons débuts pour un film de trois heures, avec 106 millions de dollars en recettes.