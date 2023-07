L’un des Canadiens les plus recherchés au pays arrêté au Michigan

Malique Callo, l'un des hommes les plus recherchés au pays, a été arrêté aux États-Unis. Il fait face à des accusations de meurtre prémédité à Windsor.

Il a été placé en détention au Michigan dimanche par des membres de l'US Marshals Service.

La police de Windsor était à la recherche de l'homme de 27 ans depuis le meurtre de Daniel Squalls l'automne dernier.

La victime avait été abattue le 28 novembre 2022 sur la rue Hanna Est, près de l'avenue Parent.

Ouvrir en mode plein écran La fusillade, qui a tué Daniel Squalls le 28 novembre 2022, s'est produite devant une garderie située sur la rue Hanna Est, près de l'avenue Parent. Photo : CBC/Mike Evans

La police de Windsor dit avoir collaboré avec la Brigade de recherche des fugitifs, dirigée par la Police provinciale de l'Ontario, et avoir localisé le suspect au Michigan. Elle a collaboré avec l'U.S. Marshals Service pour coordonner l'arrestation.

Je tiens à saluer l'exceptionnel travail d'équipe entre les partenaires et la persévérance de nos enquêteurs, qui n'ont jamais abandonné cette affaire , indique dans un communiqué Jason Bellaire, chef de la police de Windsor.

Projet policier Bolo : retrouver des fugitifs avec l'aide du public.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Y a pas deux matins pareils. Projet policier Bolo : retrouver des fugitifs avec l'aide du public ÉMISSION ICI PREMIÈRE Y a pas deux matins pareils Écouter l’audio (Projet policier Bolo : retrouver des fugitifs avec l'aide du public. 8 minutes 21 secondes) Durée de 8 minutes 21 secondes 8:21

Au début de l'année, Calloo avait été ajouté à la liste des 25 personnes les plus recherchées du programmeBe On the Look Out ( BOLO ), qui rassemble des informations sur les fugitifs les plus importants au pays.

Un autre homme a déjà été arrêté et inculpé de meurtre au premier degré en lien avec la fusillade mortelle du 28 novembre.