Le sud-ouest de Terre-Neuve constate les dégâts après les pluies torrentielles de samedi

Après de fortes précipitations de pluie samedi dans le sud-ouest de Terre-Neuve-et-Labrador, les résidents de Channel-Port aux Basques constatent les dégâts, qui sont heureusement moins importants que prévu.

Jusqu’à 150 mm de pluie était prévu samedi, le résultat du même système qui a durement frappé la Nouvelle-Écosse avec des précipitations historiques.

Pour la ville de Channel-Port aux Basque, le pire semble avoir été évité. Dimanche, le maire affirmait qu’environ 100 mm de pluie étaient tombés.

Cependant, la pluie complique les travaux de construction. Une route de gravier dans le secteur de Brook Hill a été détruite récemment pour que des travaux y soient réalisés. En raison de fortes pluies, il y a eu des ruissellements, dit Brian Button, maire de Channel Port aux Basques.

La route est dans un état déplorable, en particulier pour les habitants qui y vivent. Je sais que c'est frustrant et ça l'est tout autant pour nous, mais c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle , explique le maire.

Brian Button ajoute avoir eu vent de quelques maisons dont le sous-sol a été inondé, mais qu’il n’y avait heureusement pas de dégâts aussi importants qu’en Nouvelle-Écosse. Il précise tout de même que ce n’est pas une consolation pour les résidents touchés et comprend leur frustration.

Seulement une voie de l’autoroute reste ouverte

Le maire Button indique que trois voies de l’autoroute à quatre voies sont actuellement fermées. Si cette route est fermée, les habitants seront coupés du reste de la province.

Un tronçon d'autoroute a été réduit à une seule voie. Photo : Gracieuseté - René Roy

La région a connu son lot de défis à la suite du passage de la tempête post-tropicale Fiona. Un important éboulement a entraîné la coupure d’un tronçon de l’autoroute transcanadienne à quatre endroits.

Il semble que nous soyons en retard dans l'exécution des travaux et qu'il faille améliorer la situation , lance le maire en précisant avoir parlé au ministre de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie Andrew Parsons, qui s’est dit tout aussi frustré.

Les pluies sont de plus en plus fréquentes et il semble que l'époque où l'on recevait 10 ou 20 millimètres de pluie soit révolue. Il semble que nous ayons toujours plus de 50 ou 100 millimètres de pluie, ce qui devient très inquiétant et nous amène à nous demander si nos systèmes peuvent y faire face , soutient le maire Button.

Brian Button indique que des sentiers ont été endommagés dans les secteurs d’Osmond Point et de McDougall’s. Des voies ferrées sont aussi fermées dans certains secteurs, notamment dans le parc provincial Cheeseman jusqu’à Port aux Basques.

D’après les informations de CBC