Au cœur de la formation d’une exoplanète géante

De vastes amas de poussière qui pourraient éventuellement s'effondrer et donner naissance à des planètes géantes, à l’image de Jupiter, ont été révélés à proximité d'une jeune étoile par le Très grand télescope (TGT) de l'Observatoire européen austral (ESO) installé au Chili.

Cette découverte est vraiment captivante, car elle marque la toute première détection, autour d'une jeune étoile, d'amas qui ont le potentiel de donner naissance à des planètes géantes , affirme dans un communiqué l’astrophysicienne Alice Zurlo, de l'Université Diego Portales.

Autour de l'étoile V960 Mon

Le cliché a été capté à l’aide de l'instrument SPHERE (Spectro-polarimètre à haut contraste destiné à la recherche d'exoplanètes) du TGT .

Selon Mme Zurlo, cette image donne des indices sur la façon dont des planètes aussi massives que Jupiter se forment.

Ouvrir en mode plein écran Cette carte montre la position de l'étoile V960 Mon dans la constellation de la Licorne. La carte indique la plupart des étoiles visibles à l'œil nu dans de bonnes conditions. Photo : ESO, IAU and Sky & Telescope

V960 Mon est une jeune étoile située à plus de 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Licorne. L’augmentation notoire de sa luminosité en 2014 a surpris les scientifiques.

Les observations réalisées à l’aide de SPHERE peu après le début de cette explosion de luminosité ont révélé que la matière en orbite autour de V960 Mon s'assemble en une série de bras spiraux complexes qui s'étendent sur des distances plus grandes que l'ensemble du système solaire , note le communiqué.

Cette découverte a ensuite incité les astronomes à analyser les observations d'archives du même système réalisées avec le grand réseau millimétrique-submillimétrique de l'Atacama (ALMA), dont l'ESO est également partenaire.

Ouvrir en mode plein écran L'image de gauche en jaune, captée par SPHERE, représente l'étoile V960 Mon et la matière poussiéreuse qui l'entoure. Les longueurs d'onde de la lumière observée par ALMA (en bleu) lui permettent de pénétrer plus profondément dans la matière en orbite. Photo : ESO/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Weber et al.

Si les observations du TGT permettent de sonder la surface de la matière poussiéreuse autour de l'étoile, celles d'ALMA permettent de pénétrer plus profondément dans sa structure.

Avec ALMA, il est devenu évident que les bras spiraux subissent une fragmentation qui entraîne la formation d'amas dont la masse est proche de celle des planètes.

Deux scénarios peuvent expliquer la naissance des planètes géantes :

Elle peuvent se former par accrétion du noyau , lorsque des morceaux de roche et de poussière s'assemblent entre eux.

, lorsque des morceaux de roche et de poussière s'assemblent entre eux. Elles peuvent se former par instabilité gravitationnelle , lorsque de grands fragments de matière autour d'une étoile se contractent et s'effondrent.

À ce jour, de nombreuses preuves de la validité du premier de ces scénarios ont été récoltées, mais le second n'avait pas réellement été étayé par des observations.

Personne n'avait jamais observé une instabilité gravitationnelle à l'échelle d'une planète, jusqu'à présent.

Notre groupe recherche depuis plus de dix ans des signes de la formation des planètes et nous ne pourrions être plus heureux de cette incroyable découverte , s’enthousiasme Sebastián Pérez, également de l'Université de Santiago du Chili.

Repères Pas moins de 5470 exoplanètes ont été officiellement détectées dans plus de 4074 systèmes planétaires.

Plus de 9770 exoplanètes supplémentaires sont actuellement en attente de confirmation.

Selon les estimations les plus récentes, il y aurait jusqu'à 700 millions de milliards de planètes rocheuses dans l'univers observable.

Près des deux tiers des exoplanètes connues à ce jour, des terres et des superterres, sont situées dans la zone habitable de leur étoile.

Bientôt dans l’œil du TGE

Actuellement en construction dans le désert chilien d'Atacama, le Télescope géant européen (TGE) de l’ESO pourra, à partir de 2027, pointer ses instruments dans l’espoir de détailler ce système planétaire en formation. Ce télescope permettra d'explorer la complexité chimique entourant ces amas, ce qui nous aidera à en savoir plus sur la composition de la matière à partir de laquelle les planètes potentielles se forment , explique Philipp Weber.

Le détail de ces travaux est publié dans l’Astrophysical Journal Letters (Nouvelle fenêtre) (en anglais).