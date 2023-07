Les défenseurs de l'énergie verte affirment que la consommation de l’électricité croît de plus en plus dans le Grand Sudbury. Pour eux, des sources d'énergie plus propres sont nécessaires pour répondre à la demande.

David St-Georges, directeur des communications pour l'organisme reThink Green explique que les résidents misent plus sur l’électrification d’autant qu’il faut recharger les véhicules électriques et les appareils intelligents, à la mode aujourd’hui.

De son côté, Devin Arthur, président de la section de la Société des véhicules électriques du Grand Sudbury, trouve aussi que la ville aura besoin de plus d'énergie.

Devin Arthur, président de la section de la Société des véhicules électriques du Grand Sudbury. Photo : soumise par Devin Arthur

Il souligne la possibilité de stocker l’électricité, un avantage que présente l’utilisation des véhicules électriques.

Vous pouvez utiliser votre véhicule électrique comme un dispositif de stockage de batterie pour le réseau, et vendre à ce dernier l'énergie stockée , a-t-il déclaré.

Demande élevée partout en province

Il faut aussi améliorer le réseau électrique, à l’échelle provinciale.

Selon la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE), l'abandon des combustibles fossiles au profit d'autres sources d'énergie renouvelable pourrait nécessiter davantage de centrales électriques.

La SIERE prévoit que la demande en électricité pourra doubler.

À titre d’exemple, Algoma Steel à Sault Ste-Marie et ArcelorMittal Dofasco à Hamilton ont tous deux pour objectif de mettre en service des fours à arc électrique. Ensemble, ces projets nécessiteront 630 mégawatts.

Cela revient à ajouter au réseau quatre villes de la taille du Grand Sudbury.

Harneet Panesar, directeur de l'exploitation de la Commission de l'énergie de l'Ontario, a déclaré à CBC que le plus grand défi de l'écologisation consistait à déterminer si elle pouvait s'adapter à une infrastructure plus ancienne.

Vous devez vous assurer que vous construisez au bon endroit , a-t-il déclaré.