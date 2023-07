Avertissement de chaleur pour le sud de la Saskatchewan, dont Regina

Environnement Canada a lancé lundi un avertissement de chaleur pour plusieurs régions du sud de la Saskatchewan, dont Regina.

L'agence fédérale prévoit des températures maximales de 35 °C, accompagnées de températures minimales nocturnes environ 16 °C, pour les deux prochains jours.

La chaleur extrême devrait commencer à diminuer d'ouest en est à compter de mardi , estime Environnement Canada.

L'agence recommande de boire beaucoup d’eau et de rester au frais le plus possible.

Ne laissez jamais des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné. [...] Si vous travaillez à l’extérieur, prenez régulièrement des pauses dans un endroit frais.

Les autorités appellent également les résidents des régions concernées à communiquer avec Ligne Info-Santé 811 en cas de nécessité.

Des avertissements de chaleur sont en vigueur dans les régions suivantes : Assiniboia, Gravelbourg, Coronach

Carlyle, Oxbow, Carnduff, Bienfait, Stoughton

Estevan, Weyburn, Radville, Milestone

Fort Qu'Appelle, Indian Head, Lumsden, Pilot Butte

Kindersley, Rosetown, Biggar, Wilkie, Macklin

Leader, Gull Lake

Moose Jaw, Pense, Central Butte, Craik

Outlook, Watrous, Hanley, Imperial, Dinsmore

Shaunavon, Maple Creek, Val Marie, collines Cypress

Swift Current, Herbert, Cabri, Kyle Lucky Lake

The Battlefords, Unity, Maidstone, St. Walburg

Regina

Environnement Canada indique également que plusieurs régions de la Saskatchewan font aussi face à une mauvaise qualité de l’air.

Sous l'effet de la fumée de feux incontrôlés, la qualité de l'air et la visibilité peuvent changer sur de courtes distances et varier considérablement d'heure en heure , souligne l'agence fédérale.

Les personnes souffrant de maladies pulmonaires, comme l'asthme, ou cardiaques, les personnes âgées, les enfants, ou les femmes enceintes risquent davantage de subir les effets de la fumée des incendies de forêt sur leur santé, souligne l'agence.

Le site Internet d'Environnement Canada (Nouvelle fenêtre) offre plus de détails sur les alertes météorologiques publiques, notamment une carte des zones touchées par les avis en vigueur.