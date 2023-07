Des manifestations ont entraîné l'ajournement du Parlement pour une troisième journée de suite, lundi, à New Delhi, l'opposition réclamant une déclaration du premier ministre Modi sur les violences interethniques dans l'État du Manipur.

Les élus de l'opposition ont scandé des slogans et brandi des pancartes pour dénoncer les heurts qui ont fait plus de 130 morts et déplacé 60 000 personnes depuis le mois de mai au Manipur, État reculé du nord-est indien.

Ces élus réclament du premier ministre Narendra Modi qu'il se prononce sur cette situation en Chambre, l'accusant de ne l'avoir fait jusqu'ici qu'à l'extérieur de l'enceinte parlementaire.

Le premier ministre Modi avait rompu le silence qu'il observait sur cette crise après qu'une vidéo fut devenue virale la semaine passée sur Internet. La vidéo, supposément filmée début mai, montre deux femmes marchant nues dans une rue, moquées et harcelées par une foule au Manipur, où les autorités ont fait bloquer Internet.

Mon cœur est rempli de douleur et de colère , avait déclaré Narendra Modi aux journalistes, ajoutant que l'incident du Manipur était une honte pour n'importe quelle société civilisée .

Le premier ministre ne s'est toutefois pas prononcé sur les violences en général au Manipur, ce qui a fait dire au leader de l'opposition de la Chambre haute, Mallikarjun Kharge, que le gouvernement était insensible à cette grave situation .

Le ministre de l'Habitation, Amit Shan, a déclaré lundi que le gouvernement était prêt à tenir un débat sur cette situation, et il a accusé l'opposition d'en compromettre la tenue.

Le cœur du problème au Manipur réside dans les tensions qui opposent les Meiteis, majoritaires et principalement hindous, et la minorité kukie, de confession chrétienne. Cette dernière avait protesté contre une demande des Meiteis d'obtenir un statut spécial qui les autoriserait à acheter des terres dans les montagnes qu'occupent les Kukis, et à décrocher plus d'emplois dans la fonction publique.

Lenteur des autorités

Les autorités ont arrêté de quatre à six personnes, selon les sources, en lien avec les violences illustrées sur la vidéo et perpétrées à l'encontre des deux femmes. Il est allégué que l'une d'elles a été violée et qu'une troisième femme, non montrée sur la vidéo, a également été forcée de se dénuder.

Des voix s'élèvent par ailleurs pour dénoncer le temps qu'aurait mis la police à agir dans cette affaire, même si une plainte lui est parvenue seulement quelques jours après l'incident et que plusieurs des hommes sont clairement identifiables sur la vidéo.

Ce week-end, près de 15 000 personnes ont manifesté au Manipur pour réclamer plus d'arrestations en lien avec les agressions filmées sur vidéo, ainsi que la démission d'un haut responsable de cet État qui est membre du parti nationaliste hindou de Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP).

Avec les informations de Associated Press, BBC et The India Today