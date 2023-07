Les quantités extrêmes de pluie tombées en Nouvelle-Écosse étaient difficiles à prévoir

Les pluies torrentielles qui se sont abattues en Nouvelle-Écosse ont donné du fil à retordre aux météorologues d’Environnement Canada quant aux prévisions de quantités de pluie. Ce genre d'événement « extrême » est associé à un climat plus chaud et pourrait survenir plus fréquemment.

Vendredi, des pluies diluviennes ont entraîné d’importantes inondations dans la province. De nombreuses routes sont toujours impraticables, plusieurs résidents ont été évacués, quatre personnes manquent à l’appel.

Selon les premiers rapports, il est tombé entre 200 à 260 mm de pluie, sur une douzaine d’heures, explique Bob Robichaud, météorologue chez Environnement Canada, ce qui représente environ trois mois de précipitations.

Le météorologue précise qu’il est très difficile de prévoir la quantité de pluie qu’amène ce genre d’événement météorologique.

Il n’y a rien dans nos modèles, surtout pour la région d'Halifax, qui nous montrait 200 mm. Il y avait des signes peut-être sur la côte sud, mais pas nécessairement dans la région d’Halifax , lance-t-il.

Bob Robichaud, météorologue chez Environnement Canada (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le temps chaud a eu un impact sur cet événement météorologique. Vraiment, le gros ingrédient dans tout ça, c'était la contribution d’air extrêmement humide. On peut penser même à une rivière d’eau, une rivière d'humidité concentrée, le long d’un creux dépressionnaire qui a traversé la Nouvelle-Écosse.

Bob Robichaud précise que cet air humide amène son lot de risques, comme des quantités de pluie extrêmes sur une courte période.

On a vu des intensités qui ont approché les 40 mm par heure.

S’il est difficile de prédire la quantité de pluie, il est aussi difficile de prévoir les régions touchées, avec précision. Samedi matin, le portrait était bien différent à Halifax.

La ville de Bedford, dans la banlieue d'Halifax, n'a pas été épargnée par les inondations qui frappent la province. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

C’était très très variable, c‘est ça une des caractéristiques qu’on voit avec ce genre de précipitations-là qui sont influencées par des masses d’air tropical.

Il faudra peut-être s’y habituer

Selon Bob Robichaud, l’apparition de ces cellules orageuses de la fin de semaine est directement liée au réchauffement climatique.

Des événements de pluie extrêmes comme ça, c’est vraiment classique de ce qu’on prévoit avec un climat plus chaud.

Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va voir ça à toutes les années, mais c’est le genre d’événement, surtout quand on parle d'influences tropicales, faut pas mal s'attendre à tout.

Jusqu'à 250 mm de pluie sont tombés dans la nuit de vendredi à samedi causant des inondations. À Windsor, au nord-ouest d'Halifax, la situation est particulièrement critique. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

Le météorologue ajoute qu’au courant de la fin de semaine, le premier ouragan de la saison, l’ouragan Don, s’est développé, parmi ce cocktail météo. Il précise que la température de l'eau à la surface au large de l'Atlantique est déjà très chaude, près de 24 °C, et qu'ainsi, le nombre de tempêtes nommées pourrait être à la hausse cette année.

Avec les informations de l’émission Le réveil / Nouvelle-Écosse et T.-N.-L.