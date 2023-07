Les détenteurs de billets et des artistes du CFAI Franco festival sont inquiets

Le CFAI Franco festival suscite de l'inquiétude au sein de la population, à Edmundston au Nouveau-Brunswick. Ces derniers mois ont été difficiles pour la radio communautaire – qui organise l'événement – et des détenteurs de billets et des artistes attendent toujours des réponses des organisateurs.

Le festival doit toujours avoir lieu, même si les responsables ont annoncé qu'il y aurait des ajustements. Mais le temps passe et leur silence préoccupe certains détenteurs de billets.

C'est le cas de Carole Boutot, la propriétaire du restaurant Snack Bar chez Caro à Edmundston, qui avait été agréablement surprise de découvrir la programmation du CFAI Franco festival. C'est rare qu'on voit ça un gros festival. Oui il y en a partout des festivals, mais je parle à Edmundston. C'est un gros wow , exprime Carole Boutot.

Près de 30 artistes

Une trentaine d'artistes doivent participer au festival, incluant Zachary Richard, Paul Daraiche, P'tit Belliveau, Kevin Parent, Jeanick Fournier, France d'Amour, Jay Scott, Diane Tell, Corneille, Caroline Savoie, Baie et Andy St-Louis, pour n'en nommer que quelques uns.

Toutefois, depuis quelques mois, les finances de la station de radio communautaire sont précaires. Cette situation inquiète Carole Boutot quant à l’avenir du festival.

La commerçante a acheté 12 billets pour aller voir le spectacle de Messmer à la Salle Léo-Poulin. Elle souhaitait faire plaisir à ses employés.

J'ai peur d'avoir perdu mon argent. C'est 480 dollars de billets que j'ai achetés pour aller voir Messmer et j'ai vraiment peur de l'avoir perdu.

Le CFAI Franco festival approche à grands pas. Certains artistes n’ont toujours pas de détails sur l’événement, comme le groupe Spoutnique qui se retrouve en plein préparatif pour des spectacles.

J'ai beaucoup de choses à faire donc je ne me casse pas la tête là. Au mois de septembre par contre, quand ça va être plus l'automne, on va commencer à planifier plus pour ce show. D'ici là, j'aimerais avoir des meilleures réponses , explique Paul Bourgoin, un des membres de Spoutnique.

Changements observés sur le web

Sur le site web du CFAI Franco festival, on indique que les artistes se produiront à deux endroits, soit à la Salle Léo-Poulin et au Centre Jean-Daigle.

Toutefois, lorsque la tenue du festival a été annoncée, le Casino Grey Rock faisait aussi partit des lieux sélectionnés pour l’événement.

La directrice générale de l’Office du tourisme Edmundston Madawaska, Joanne Bérubé-Gagné, affirme que la municipalité était ravie de voir un événement du genre dans la région, d’autant plus qu’il aura lieu dans une période moins achalandée.

Cependant, elle estime que ce n’est pas à nous autres de le contester ou même de challenger [le modèle d’affaires].

On leur a dit les inquiétudes qu'on avait par rapport à ça.

Le CFAI Franco festival doit se dérouler du 3 au 5 novembre.

Le conseil exécutif de CFAI a confirmé, lors d'une réunion publique le mois dernier, que des changements auront lieu à la programmation du festival et que d’autres informations suivront au cours de la semaine.