Moins de maisons à vendre au Nouveau-Brunswick, mais des prix records

Les gens qui cherchent à acheter une maison ces temps-ci au Nouveau-Brunswick en voient moins sur le marché. Toutefois, leur prix continue à augmenter selon l’Association des agents immobiliers.

Le marché actuel aujourd’hui, on fait face à un marché restreint au niveau de l’inventaire. Il y a quand même encore beaucoup d’intérêt de la part des acheteurs. On a des prix qui se maintiennent ou qui sont un peu à la hausse , affirme André Malenfant, président sortant de l’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick.

Les propriétaires néo-brunswickois, comme les autres en général en Amérique du Nord, ont tendance à ne pas mettre leur maison à vendre en ce moment, indique M. Malenfant.

Moins de maisons

L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick fait état de la vente de 1012 maisons en juin, ce qui est une baisse de 19,4 % comparativement à juin 2022.

Les ventes de maisons étaient inférieures de 13 % à la moyenne sur cinq ans et elles correspondaient à la moyenne sur dix ans du mois de juin.

En tout durant les six premiers mois de l’année, 4527 maisons à vendre ont trouvé preneurs. C’est une baisse de 21,8 % comparativement à la même période en 2022.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Nouveau record du prix moyen

Le prix moyen des maisons vendues en juin s’élevait à 316 231 $, ce qui est une hausse de 7,1 % depuis juin 2022.

C’est un record historique. On a franchi la barre de 200 000 $ durant la pandémie et on est maintenant à 316 000 $, ce qui est probablement encore 400 000 $ de moins que la moyenne nationale qui est alentour de 700 000 $, 800 000 $ , estime André Malenfant.

Ouvrir en mode plein écran André Malenfant est président sortant de l'Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le nombre limité de maisons à vendre complique les choses pour les acheteurs.

Publicité

C’est définitivement un marché qui est favorable aux vendeurs. On voit le nombre de jours sur le marché qui est très bas comparativement à notre historique au Nouveau-Brunswick , affirme André Malenfant.

Les maisons restaient à vendre un peu plus longtemps en juin 2023 (2,7 mois en moyenne) comparativement à juin 2022 (2,4 mois), ce qui est toujours bien inférieur à la moyenne à long terme (6,4 mois).

Encourager la construction, l’exemple de Cap-Acadie

Le manque de logement préoccupe plusieurs municipalités, dont celle de Cap Acadie, dans le sud-est de la province.

Aucun logement n’est disponible à Cap-Acadie à l’heure actuelle, déplore le maire, Serge Léger.

Il y en a en construction et ils sont tous pleins. Ils ont des listes d’attente. Le monde veut venir s’installer dans notre beau coin et il n’y a pas d’endroit où venir. C’est inquiétant , affirme Serge Léger.

Ouvrir en mode plein écran Serge Léger, maire de Cap-Acadie. Photo : Radio-Canada

Le conseil municipal a adopté une politique qui prévoit des mesures incitatives pour les constructeurs. Un rabais sur les impôts fonciers, le système d’égout. On peut les aider là. On veut travailler avec eux , indique M. Léger.

Publicité

Quant au logement à prix abordable, la Municipalité vient tout juste d’envoyer une demande au Fonds pour accélérer la construction de logements. Il s’agit d’un programme fédéral de 4 milliards de dollars. J’ai signé la demande la semaine passée. Elle est dans le système , fait entendre M. Léger.

Cap-Acadie a besoin de 100 à 150 nouveaux logements d’ici deux ans, estime Serge Léger.

Avec les renseignements de l’émission La matinale, d’ICI Acadie