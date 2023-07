Alors que les compagnies pétrolières ont réalisé des profits records en 2022 au Canada, le gouvernement fédéral a annoncé lundi le cadre en vertu duquel il cessera d'accorder certaines subventions jugées « inefficaces » au secteur pétrolier et gazier.

L'objectif est d'éviter l'adoption de nouvelles mesures ou la mise en place de futurs programmes qui subventionneraient l'industrie pétrolière et gazière, selon les critères établis par Ottawa.

La politique ne vise donc pas à annuler ou à interrompre le financement qui a déjà cours et qui permet de soutenir, à ce jour, le secteur des combustibles fossiles.

Le fédéral procédera ainsi à du cas par cas pour déterminer si les subventions accordées à l'avenir contreviennent à ses objectifs climatiques. A priori, toute mesure identifiée comme une subvention aux combustibles fossiles sera considérée comme inefficace .

On parle de toute subvention qui encourage le gaspillage, qui nuit aux investissements dans les énergies propres ou qui fait obstacle à la lutte contre les changements climatiques.

Une série d'exceptions

Le gouvernement a néanmoins cité des exceptions qui permettront de justifier le financement de certaines activités de l'industrie.

Une subvention permettant « une réduction nette et significative » des émissions de gaz à effet de serre au Canada ou à l'international ou qui permet le développement d'énergies et de technologies propres ou renouvelables serait ainsi autorisée. L'électrification d'un projet de gaz naturel, par exemple, sera admissible.

Le gouvernement estime en outre qu'une subvention est efficace si elle permet de financer « des procédés de fabrication à émissions réduites », comme les dispositifs de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC). Or, ces technologies n'ont pas donné de « résultats concluants » à ce jour, selon des experts consultés par Radio-Canada.

Les projets détenant un plan crédible pour l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2030 pourront également bénéficier d'un soutien financier.

Il en va de même pour tout soutien nécessaire à court terme lors d'interventions d'urgence ou qui permet d'alimenter des collectivités éloignées. Le fédéral accordera également une exception aux subventions qui soutiennent la participation économique des Autochtones dans l'industrie des combustibles fossiles.

Questionnés sur les sommes qui seront ainsi détournées des poches des entreprises pétrolières, de hauts fonctionnaires du gouvernement n'ont pas été en mesure de donner d'estimations.

Il faudra toutefois attendre l'automne 2024 avant de savoir comment le fédéral entend mettre un terme au financement public accordé à l'industrie des énergies fossiles, soit les prêts et autres transactions effectuées à des termes commerciaux, généralement par l'intermédiaire de sociétés d’État , a indiqué le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

Exportation et Développement Canada, qui a accordé des milliards de dollars en prêts à l'industrie pétrolière et gazière, n'aura plus la latitude pour le faire, a-t-il assuré.

Des milliards de dollars en subventions

Le Canada compte parmi les pays qui accordent le plus de financement au secteur pétrolier et gazier, d'après les estimations de groupes environnementaux.

Selon Environmental Defence, le gouvernement fédéral a accordé plus de 20 milliards de dollars de subventions à l’industrie pétrolière et gazière en 2022. Faute d’un inventaire complet des dépenses directes d’Ottawa en la matière, l'organisation estime que d’autres fonds n’ont pu être compris dans son décompte. Le montant total serait ainsi plus élevé.

Réunis en 2009, les pays du G20, dont le Canada, avaient pourtant convenu d'éliminer progressivement et de rationaliser à moyen terme les subventions inefficaces aux combustibles fossiles . Mais les détails de la mise en œuvre de cet engagement se faisaient attendre depuis.

Pour faire suite à cet engagement, le Parti libéral du Canada avait annoncé lors des dernières élections fédérales son intention de devancer son échéancier, le faisant passer de 2025 à 2023.

Le gouvernement fédéral est ainsi devenu lundi le premier pays du G20 à mettre de l'avant un cadre pour l'élimination des subventions aux combustibles fossiles.

Ce soir, je me rendrai au G20 en Inde et je demanderai à mes homologues de faire de même, a déclaré le ministre Steven Guilbeault. Je les mettrai même au défi de faire des annonces accélérées sur les subventions combustibles et fossiles d’ici la COP28, cet automne.

Plus de détails à venir.