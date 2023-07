Élections partielles en Saskatchewan : la course s’intensifie à Regina Coronation Park

La course des élections partielles pour la circonscription de Regina Coronation Park en Saskatchewan s'intensifie à la suite des commentaires de l'ancien député de cette circonscription, Mark Docherty. Selon un expert, ces commentaires sont « sans précédent ».

Ce dernier a occupé le siège de député dans la circonscription de Regina Coronation Park pour le Parti saskatchewanais pendant environ 12 ans avant de présenter sa démission en février dernier.

Il y a environ deux semaines, lors de son passage au balado The Skoop , Mark Docherty a critiqué la politique de son parti, soulignant que l'approche actuelle du Parti saskatchewanais au pouvoir ne parvient plus à susciter l'adhésion des électeurs.

Selon l'ex-député, la croissance économique valorisée par la province avec le slogan Growth That Works for Everyone (La croissance pour tout le monde, NDLR) ne représente pas la réalité dans la province.

D’après l'analyse du professeur d'études politiques et d'études internationales à l'Université de Regina, Tom McIntosh, les commentaires de Mark Docherty sont sans précédent dans l'histoire du Parti saskatchewanais.

Il a utilisé cette occasion pour dire que son parti ne va peut-être pas dans la bonne direction, qu'il ne représente peut-être pas les électeurs comme il le devrait , déclare le professeur.

Nous avons vu beaucoup de gens aller et venir dans le Parti saskatchewanais, mais aucun n'a eu ce genre d'évaluation au moment de partir.

D’ailleurs, les propos de l’ancien député du Parti saskatchewanais ont été utilisés par la cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, Carla Beck, pour critiquer le gouvernement de Scott Moe.

Selon Tom McIntosh, ces commentaires sont perçus comme un cadeau pour le NPD .

L'ancien député provincial de la Saskatchewan de la circonscription de Regina Coronation Park, Mark Docherty.

Le candidat du NPD de la Saskatchewan pour la circonscription de Regina Coronation Park, Noor Burki, exprime son accord avec les propos de sa cheffe concernant les critiques émises par Mark Docherty.

Mark Docherty est quelqu'un de bien. Je l'apprécie personnellement et il a été un excellent député. S'il dit que la croissance du Parti saskatchewanais ne fonctionne pas pour tout le monde, cela ne fonctionne pas non plus pour ma circonscription , déclare-t-il.

Noor Burki est le candidat du NPD de la Saskatchewan pour la circonscription de Regina Coronation Park.

Ici, les gens vivent au jour le jour. Certains disent qu'ils ne peuvent plus aller camper parce qu'ils n'en ont plus les moyens , ajoute Noor Burki.

Ce dernier a immigré au Canada en 2003 du Pakistan. En 2020, il s'est porté candidat aux élections dans la circonscription de Regina Coronation Park, mais n'a pas remporté le scrutin.

Un destin quasi partagé par son adversaire lui aussi originaire du Pakistan, Riaz Ahmad, le candidat du Parti saskatchewanais pour la même circonscription.

M. Ahmad explique que se présenter pour le Parti saskatchewanais est l'honneur d'une vie .

C'est grâce aux politiques extraordinaires du gouvernement du Parti saskatchewanais que des gens, venus de partout du monde, sont invités à venir s'installer dans notre pays , se félicite-t-il.

Riaz Ahmad est le candidat du Parti saskatchewanais dans la circonscription de Regina Coronation Park.

De son côté, la Saskatchewan Progress Party est représentée par le candidat Reid Hill dans la circonscription de Regina Coronation Park.

Dans un communiqué, ce dernier déclare qu'il est motivé à se présenter en partie à cause de la situation des soins de santé dans la province.

J'ai vu de mes propres yeux les contraintes qui pèsent sur le système. Les hôpitaux et les établissements de soins manquent de personnel et le manque de médecins de famille a montré à quel point notre système de santé a des problèmes , note-t-il.

Avec les informations de la Presse canadienne et d’Adam Hunter