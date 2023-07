L’Arabie saoudite offre 440 M$ au PSG pour Kylian Mbappé

Le club français Paris Saint-Germain a autorisé le club saoudien Al-Hilal à discuter avec l'attaquant Kylian Mbappé, a-t-on appris lundi de source proche des négociations.

Le PSG a donné l'autorisation à Al-Hilal pour négocier avec Kylian Mbappé sur la base d'un transfert à 300 millions d'euros (441 M$) , a indiqué à l' AFP une source proche des négociations.

Le PSG a reçu une lettre du club de Riyad avec une offre ferme et une demande de permission de proposer un contrat à Mbappé.

Un tel transfert ne pourrait toutefois se faire qu'avec l'accord du joueur, qui n'a jamais exprimé d'intérêt pour le championnat d'Arabie saoudite, à l'inverse de ce qu'il a pu faire dans le passé avec le Real Madrid.

Ouvrir en mode plein écran Kylian Mbappé fait encore partie de l'équipe du PSG, détenue en majorité par des intérêts qataris. Photo : Reuters / GONZALO FUENTES

En conflit avec son équipe au sujet de sa dernière année de contrat, Mbappé a été écarté de la tournée, au Japon et en Corée du Sud, qui s'est amorcée dimanche et est resté s'entraîner avec les jeunes et d'autres joueurs en instance de départ au centre d'entraînement du PSG , à Poissy.

Selon la même source, de nombreux clubs européens se montrent intéressés depuis l'annonce que le joueur ne partait pas en stage en Asie avec le PSG .

Une décision qui pave la voie à l'éventuel transfert de Mbappé, alors qu'il est en fin de contrat, donc libre dans un an.

Plusieurs équipes font preuve de créativité et proposent des formules incluant un joueur de top niveau dans la balance plus un transfert, a précisé la source. Cela ouvre le marché à plus de clubs.

L'offre de transfert d'Al Hilal pour obtenir les services de Mbappé serait la plus lucrative de l'histoire du soccer, surpassant celle de 262 millions $ du PSG pour Neymar lorsque l'équipe l'avait mis sous contrat en provenance du FC Barcelone, en 2017.

Il s'agit de la plus récente tentative d'un club saoudien afin d'attirer les plus grands joueurs internationaux dans ce pays du Moyen-Orient. Karim Benzema, N'Golo Kanté et Roberto Firmino font partie des joueurs qui se joindront bientôt au circuit saoudien, après que Ronaldo eut accepté l'offre d'Al-Nassr, en décembre dernier.