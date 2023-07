Fous du camping à l’Île-du-Prince-Édouard

À l’Île-du-Prince-Édouard, résidents et touristes envahissent les terrains de camping, au plus grand bonheur des propriétaires.

L’Ontarien Charles Kempt ne s’est pas laissé découragé par les aléas de la météo et par l’inflation.

Non, ça ne change rien et ça ne changera jamais rien , dit le visiteur.

Cette détermination se ressent dans les terrains de camping de l'Île-du-Prince-Édouard, où les réservations sont en hausse.

Nous avons beaucoup plus de réservations cette année , constate Leah Daigle, propriétaire du terrain de camping Green Park à Tyne Valley.

Leah Daigle (à droite) et une employée remarquent que les réservations sont à la hausse.

Nous avons plus que doublé le nombre de saisonniers que nous avons eu dans les deux dernières années et il y a aussi beaucoup plus de gens qui conduisent ici et qui nous ont trouvés en faisant une recherche Google ou d’une autre recherche web du genre , raconte-t-elle.

Mme Daigle observe que les visiteurs viennent de l’Île-du-Prince-Édouard, mais aussi d’ailleurs au Canada et des États-Unis.

C’est un bon mélange cette année. Nous avons même eu des gens qui sont venus de la Californie , raconte-t-elle.

Des visiteurs du New Hampshire ont aussi déjà réservé leur site pour l'été 2024.

Pour la vie culturelle

À Abram Village, les visiteurs recherchent aussi une expérience culturelle.

Ici la force du camping c'est nos activités culturelles, les gens viennent et puis ils restent une journée ou deux et puis ils viennent à cause qu'ils veulent aller au souper spectacle ou qu'ils viennent voir le groupe Gadel , souligne Marcel Bernard, gérant du Village musical acadien.

Marcel Bernard, gérant du Village musical acadien, observe qu'il y a plus de réservations pour des sites de camping

M. Bernard observe également que les visiteurs ne réservent pas seulement au moment des grands événements, comme le Festival acadien, mais bien tout l’été.

En 2022, la province a enregistré plus de 123 000 réservations de ses sites de camping. L’an dernier, la vaste majorité des réservations de camping étaient faites par des insulaires (89 %). Suivaient les touristes du Québec (5,6 %) et de l’Ontario (5,6 %).

Les données pour 2023 n’ont pas encore été compilées pour l’année en cours.

