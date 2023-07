En Alberta, la durée des indemnisations liées aux accidents de travail s’allonge

Les données de la Commission d’indemnisation des accidents du travail (WCB) montrent qu'un plus grand nombre de personnes dans la province déclarent des accidents du travail. La période pendant laquelle un travailleur blessé reçoit des indemnités de remplacement de salaire a augmenté de près de 85 % entre 2015 et 2022.

Cette statistique ne concerne que les demandes incluant la perte d'heures de travail, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte des cas où les personnes retournent au travail le lendemain de l'accident.

En 2015, le travailleur accidenté moyen a reçu des indemnités d'assurance-salaire de la WCB pendant 34 jours. Au cours des deux dernières années, la durée moyenne des indemnisations a été de 63 jours.

Bob Barnetson, professeur de relations professionnelles à l'Université Athabasca, affirme qu'il y avait moins de possibilités de travail en général au cours des deux premières années de la pandémie et que, par conséquent, moins d'emplois auraient été accessibles pour les travailleurs blessés. Cela a, selon lui, eu un impact sur la durée des indemnisations.

Kevin Becker, un ancien gestionnaire de cas de la WCB qui dirige aujourd'hui Alberta Workers' Compensation Consulting, défend les intérêts des travailleurs accidentés en examinant leurs dossiers et en les représentant lors des appels.

Selon lui, un afflux de demandes liées à la COVID-19 et la rotation de personnel pourraient avoir contribué à l'augmentation de la durée des demandes.

Ce que je constate régulièrement, c'est que les dossiers de demande d'indemnisation changent de mains à plusieurs reprises.

Selon lui, ces changements, entre autres raisons, peuvent entraîner des retards et allonger la durée des demandes d'indemnisation.

Le chef d'équipe de l'engagement et du développement à la WCB , Ben Dille, souligne que l'organisation a connu un taux de rotation d’employés assez élevé, en particulier au niveau du personnel chargé des demandes d'indemnisation, et que l'organisation s'efforce de former les gestionnaires de dossiers et les arbitres moins expérimentés.

Mais la plupart des Albertains blessés au travail ne font pas de demande d'indemnisation pour perte de temps, car ils retournent immédiatement au travail comme c'est le cas de Dale Dacey. Habitant à Lethbridge, il s'est blessé au bras en soulevant et en jetant des sacs de betteraves sucrières sur un convoyeur en octobre.

Publicité

M. Dacey a repris son travail saisonnier dans la ville de Taber, en espérant que son bras s'améliorerait. Comme ce n'était pas le cas, il a fait une demande d'indemnisation auprès de la WCB , mais seulement après la fin de la saison de travail.

Selon lui, certaines blessures mettent beaucoup plus de temps à guérir que d'autres et les délais d'attente pour consulter un spécialiste peuvent être longs. M. Dacey affirme que son bras s'améliore après des mois de physiothérapie.

Il prévoit de reprendre le travail à la reprise de la saison en septembre et est reconnaissant du traitement ciblé qu'il a reçu par l'intermédiaire de la WCB .

Ils m'ont aidé , dit-il. J'espère simplement que cela fonctionnera pour tout le monde.

Augmentation des coûts pour les employeurs

La feuille d'information sur les taux de cotisation de la WCB (Nouvelle fenêtre) (en anglais), destinée aux employeurs, indique que l'augmentation du volume et de la durée des demandes a entraîné une hausse significative du coût des maladies et des accidents du travail l'année dernière.

Publicité

Le volume des demandes a augmenté d'environ un tiers en 2022 par rapport à l'année précédente, et il a augmenté d'environ 50 % depuis 2019.

Pour couvrir le coût budgété des maladies et accidents du travail cette année, la WCB a indiqué aux employeurs qu'elle devrait augmenter le taux de cotisation moyen des employeurs. C'est ce qu'elle a fait, mais elle a également accordé aux employeurs des subventions d'un montant de 273,4 millions de dollars.

Au cours des six dernières années, les employeurs ont reçu 1,6 milliard de dollars en subventions de la WCB .

Avec les informations de Madeleine Cummings