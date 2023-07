Grève imminente chez UPS aux États-Unis, la livraison de millions de colis compromise

À moins d’une entente cette semaine entre la direction du géant américain de la livraison de colis UPS et ses 340 000 employés affiliés aux Teamsters, l’acheminement de plus de 24 millions de colis par jour aux États-Unis sera interrompu ou gravement perturbé à compter du 31 juillet.

Il s’agit environ du quart des colis livrés quotidiennement aux États-Unis. Dans la mesure où de nombreux envois transitent par les centres de distribution des États-Unis, des retards seront aussi à prévoir au Canada ainsi que dans plusieurs autres pays.

Des hausses de prix sont également à prévoir si un débrayage général survient chez United Parcel Service (UPS), en plus d’une aggravation possible des problèmes qui fragilisent la chaîne d’approvisionnement depuis la pandémie.

Les négociations, rompues depuis le début de juillet entre l’employeur et les syndiqués, doivent reprendre mardi dans un ultime effort pour éviter le débrayage de plus de la moitié des employés de l’entreprise, et ce, partout aux États-Unis.

Le contrat de travail actuel, qui vient à échéance le 31 juillet, avait été conclu en 2018.

Salaires plus élevés et meilleures conditions de travail

Les travailleurs, qui estiment qu'une convention collective leur a été imposée il y a cinq ans, réclament de meilleurs salaires et une amélioration de leurs conditions de travail. Ils soutiennent que l’entreprise livre quotidiennement des millions de colis de plus qu’il y a cinq ans.

La direction rétorque que ses employés reçoivent déjà les meilleurs salaires et avantages sociaux dans ce secteur économique , mais se dit tout de même disposée à négocier pour les améliorer encore.

Vendredi, elle a déclaré qu’elle visait à conclure rapidement un accord équitable qui apportera des certitudes à nos clients, à nos employés et aux entreprises de tout le pays .

Ouvrir en mode plein écran Le volume de colis à livrer a explosé ces dernières années avec l'essor du commerce électronique. Une manne pour les entreprises de transport, mais une cadence de travail accrue pour les employés. Photo : AP / John Minchillo

En dépit de cette bonne volonté affichée, UPS a commencé à former des employés non syndiqués aux États-Unis afin d’éviter une rupture complète de service en cas de débrayage.

Les syndiqués, de leur côté, multiplient les assemblées, les manifestations et les piquets de grève symboliques partout aux États-Unis.

Sean M. O'Brien, un leader syndical fougueux élu l'année dernière pour diriger le syndicat, a promis un débrayage si les demandes des membres ne sont pas satisfaites.

Nous envoyons un message... nos 340 000 membres sont unis et prêts à se battre , a-t-il prévenu vendredi dernier lors d'une manifestation à Atlanta, où se trouve le siège d' UPS .

Un secteur florissant

Il faut dire que les affaires sont florissantes dans le secteur du transport. Ces deux dernières années, le bénéfice annuel d' UPS a été près de trois fois supérieur à ce qu'il était avant la pandémie.

L'entreprise a reversé environ 8,6 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions en 2022, et prévoit 8,4 milliards de dollars supplémentaires pour les actionnaires cette année.

Les milliers de syndiqués en première ligne chez UPS estiment que c'est grâce à leurs efforts que l’entreprise engrange autant de profits et réclament aujourd’hui leur part.

Une telle impasse chez UPS n'a pas été observée depuis 1997, bien avant que la livraison d'articles de tous les jours, de la nourriture pour chiens aux médicaments, devienne la façon de magasiner de dizaines de millions de Nord-Américains. À l’époque, le débrayage de 185 000 travailleurs avait paralysé les opérations d’ UPS .

Aujourd’hui, avec l’essor qu’a pris la livraison de colis à domicile, une grève prolongée chez UPS pourrait non seulement faire un tort irréparable à l’entreprise, mais aussi compromettre l’activité de nombreux secteurs économiques, à commencer par le commerce en ligne.

Un marché qui était estimé aux États-Unis à plus de 700 milliards de dollars en 2020.

Ouvrir en mode plein écran L'achat de biens sur Internet a propulsé le secteur de la livraison de colis. Photo : getty images/istockphoto / Jennifer J Taylor

Avec l'émergence du commerce électronique, les gens veulent que leurs colis soient livrés hier. Il s'agit donc d'un travail très exigeant , rappelle Sean M. O'Brien, qui rejette les statistiques salariales publiées par UPS .

Tout le monde ne se rend pas compte de ce qu'il faut pour mettre ces colis dans le camion. Et beaucoup de nos employés à temps partiel travaillent pour des salaires de misère , renchérit le leader syndical.

Outre la question des salaires à temps partiel, le syndicat souhaite éliminer une disposition contractuelle qui crée deux hiérarchies distinctes de travailleurs avec des barèmes de rémunération, des horaires et des avantages différents.

La santé et la sécurité des chauffeurs sont également des enjeux, en particulier l'absence de climatisation dans les camions de livraison.

Possible intervention de la Maison-Blanche

Si le conflit s’envenime et qu’un débrayage prolongé se dessine chez UPS , il n’est pas exclu que le gouvernement des États-Unis intervienne pour forcer une entente ou un retour au travail étant donné l’importance que revêt la circulation de dizaines de millions de colis chaque jour pour le commerce américain.

Les 24 millions de colis qu' UPS expédie en moyenne chaque jour représentent environ le quart du volume total des colis aux États-Unis, selon la société d'expédition et de logistique Pitney Bowes.

D’après UPS , son volume de colis représente 6 % du produit intérieur brut (PIB) du pays.

Bien que les Teamsters aient demandé à la Maison-Blanche de ne pas intervenir en cas de conflit, il est possible que cela se produise.

L'année dernière, le président Joe Biden est intervenu pour éviter une grève des chemins de fer afin de protéger la chaîne d'approvisionnement du pays. Les cheminots avaient dû accepter un contrat de travail dont plusieurs ne voulaient pas.

Quelque chose doit céder , a déclaré Thomas Goldsby, président du service logistique au sein du département de gestion de la chaîne d'approvisionnement de l'université du Tennessee.

Le python ne peut pas avaler l'alligator et nous allons tous le ressentir , prédit M. Goldsby.

D’un point de vue syndical, une victoire des Teamsters chez UPS pourrait alimenter les revendications d’autres grands syndicats, notamment chez Apple, Starbucks, Trader Joe's et d'autres entreprises, sans compter la grève des scénaristes et des acteurs en cours à Hollywood.

Avec les informations de Associated Press