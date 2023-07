Un ancien bureau d’enregistrement d’Ottawa déplacé pour devenir un bar ou un café

L'ancien bureau d'enregistrement de la Ville d'Ottawa, jusqu'ici situé au 70 rue Nicholas, était en mouvement cette fin de semaine, pour un déplacement au rythme d'environ 3,5 mètres par heure.

Quand on déplace un bâtiment vieux de 149 ans, il n'est pas judicieux de se précipiter.

Une équipe d'ingénieurs a dû passer environ cinq heures à déplacer le bâtiment de 500 tonnes à 18 mètres vers le nord, dans le cadre d'un plan visant à le préserver, à le restaurer et à l'intégrer à une tour de 21 étages qui sera située juste à l'est du Centre Rideau.

Le bâtiment date de 1874 et fait partie de la douzaine de bureaux d'enregistrement qui subsistent dans la province, selon Barry Padolsky, consultant en patrimoine sur le site. Il faisait partie de l'ancien district judiciaire d'Ottawa, tout comme l'ancien palais de justice du comté de Carleton et la prison du comté.

Au cours des 40 dernières années, il est resté inoccupé , a regretté M. Padolsky. Et c'est bien dommage, car il s'agit d'une icône merveilleuse.

Il décrit comment l'équipe a inséré un berceau d'acier sous le bâtiment, avec des trous percés dans la maçonnerie pour accueillir des poutres. Les ouvriers ont ensuite soulevé l'ensemble de la structure à l'aide d'un vérin et l'ont fait glisser sur des rails à une vitesse à peine perceptible.

Ils ont besoin d'une grande force hydraulique pour pousser latéralement le bâtiment, mais la poussée doit se faire de manière régulière, sinon ça se fissure. C'est donc ce qu'ils font, et avec succès , a raconté le consultant en patrimoine.

Selon lui, le risque d'effondrement existe. Les voûtes à l'intérieur du bâtiment peuvent notamment être particulièrement délicates. Mais tout semblait se dérouler comme prévu, samedi après-midi.

À l'heure où nous parlons, le bâtiment approche de son emplacement définitif, et je suis donc très enthousiaste.

L'entreprise qui a aidé à sceller Tchernobyl se lance dans l'aventure

Le promoteur chargé du projet, Cadillac Fairview, qui possède notamment le Centre Rideau, a fait appel à Mammoet, une entreprise qui se décrit comme ayant pour mission de déplacer de gros objets .

Cette société a déjà participé à l'installation du dôme de confinement au-dessus du réacteur détruit de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Elle a également participé à la récupération du Koursk, un sous-marin nucléaire soviétique coincé dans les fonds marins à 108 mètres de profondeur, dans l'océan Arctique.

Nous sommes donc entre de très bonnes mains , a dit M. Padolsky.

Il aurait été moins coûteux de déconstruire le bâtiment et de le déplacer en pièces détachées, mais la Ville et Patrimoine Ottawa ont tous deux recommandé de le conserver dans son intégralité, ce qui constituait la meilleure option de conservation .

Les travaux de samedi ont attiré l'attention d'une poignée de curieux. Dave Valentine s'est arrêté une quinzaine de fois, jour après jour, pour observer les préparatifs et le déroulement des travaux. Il se dit fasciné par la mécanique de cette opération et impressionné par le fait qu'elle soit possible.

Il faut beaucoup d'équipement lourd pour déplacer un tel bâtiment , a-t-il commenté. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est un bâtiment vraiment intéressant.

Un bureau d'enregistrement restauré pourrait accueillir un bar ou un café

Le bâtiment était arrivé au bout des rails lorsque CBC est retourné sur le site, dimanche.

Brian Salpeter, vice-président principal du développement chez Cadillac Fairview, a expliqué que le bâtiment avait été déplacé en deux phases et qu'il était maintenant arrivé à destination.

Mais le travail n’est pas fini. Les équipes vont creuser un stationnement à deux niveaux autour et sous le bâtiment patrimonial. Il s'agit là d'un véritable tour de force .

La dernière phase consistera à transférer le bureau d'enregistrement de la Ville de ses piliers d'acier temporaires au sommet du stationnement en béton, puis à le restaurer.

Il s'agira notamment de remplacer une cheminée en briques précédemment démolie.

Le plan d'aménagement du site prévoit une place extérieure et un café ou un bar au niveau de l'ancien bâtiment, qui traversera un atrium en verre de trois étages et servira également de hall d'entrée.

Les bureaux d'enregistrement de la Ville servaient à enregistrer et à conserver les documents relatifs à la propriété, tels que les hypothèques et les plans de lotissement. Selon un plan de conservation soumis à la Municipalité, le bâtiment a l'apparence d'un petit temple dédié au caractère sacré de la propriété privée .

M. Padolsky s'attend à ce qu'il faille environ deux ans pour que le bâtiment soit restauré, occupé et ouvert au public, qui pourra alors s'émerveiller devant ses magnifiques plafonds intérieurs voûtés en briques.