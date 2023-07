Des fonctionnaires fédéraux se disent abandonnés par leur nouvelle assurance maladie

Depuis que l’assurance maladie de la fonction publique a été transférée à Canada Vie, certains fonctionnaires retraités craignent de devoir payer des factures plus élevées à la suite de changements apportés à la couverture en matière de physiothérapie et pour certains médicaments.

Louise Sullivan met une attelle sur le genou de son mari, puis lui tient le bras pendant qu’il tente de marcher du salon à la cuisine et vice-versa. Michael Fairhead est visiblement épuisé. Elle aussi.

Ces retraités fédéraux d’Ottawa, tous deux dans la soixantaine, menaient une vie active et voyageaient dans le monde entier avant que Michael Fairhead ne perde l'usage de la majeure partie du côté droit de son corps, à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC), il y a huit ans.

Mme Sullivan estime que, sans des années de physiothérapie intensive, il n'aurait même pas pu conserver le peu de mobilité qui lui reste. Mais la fréquence de ces séances risque désormais d'être considérablement réduite. Récemment, le gouvernement du Canada a apporté une série de modifications au principal régime d’assurance maladie du pays, le Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP).

Sans physiothérapeute, son corps va s’atrophier , lance-t-elle. Ce qui m’inquiète vraiment, c’est qu’il va arriver au point où il ne sera plus capable de faire quoi que ce soit tout seul et que je serai obligée de faire toutes les choses qu’il peut faire maintenant.

Mme Sullivan et M. Fairhead font partie des 1,7 million de travailleurs, retraités et personnes à charge du gouvernement fédéral qui ont vu leur fournisseur d’assurance passer de la Sun Life à la Canada-Vie, le 1er juillet. Cela a entraîné des changements quant aux services et aux médicaments couverts, ainsi qu'à la façon dont les demandes de remboursement sont approuvées et sur les façons de joindre un agent pour parler d'un enjeu.

Des changements de couverture décidés avant le passage à Canada Vie

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), qui supervise les relations de travail entre le gouvernement fédéral et le secteur public, explique que les changements apportés au RSSFP , y compris les limites dans les demandes de remboursement, les conditions de couverture et l’admissibilité, ont été approuvés à l’automne 2022, indépendamment du passage à Canada Vie.

Ces changements sont entrés en vigueur après que Canada Vie a remporté un appel d’offres pour administrer le régime.

Néanmoins, CBC a rencontré des dizaines de membres qui se disent frustrés à la fois par le gouvernement et par le fournisseur d’assurance maladie.

Il y a des visages derrière tous ces chiffres et les décisions qui sont prises. De vraies personnes voient leur vie affectée à un degré très profond, et je pense personnellement que c’est épouvantable.

Dans le cas de M. Fairhead, la couverture pour sa physiothérapie était auparavant pratiquement illimitée. Désormais, elle est plafonnée à 1500 dollars par an.

Selon Mme Sullivan, les frais de physiothérapie de M. Fairhead ont coûté plus de 14 000 dollars, l’année dernière.

Ouvrir en mode plein écran Mme Sullivan craint que son mari, Michael Fairhead, ne régresse sans une physiothérapie intensive continue, ce qu'elle ne peut plus se permettre en raison des modifications apportées à la couverture du Régime de soins de santé de la fonction publique. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle/CBC

Par conséquent, il a fallu réduire les séances de physiothérapie de trois jours par semaine à une fois par semaine au maximum. Mme Sullivan a l’intention d’aider son conjoint à faire tous ses exercices. Cependant, elle sait qu’elle ne pourra pas le faire aussi bien qu’un physiothérapeute.

Ma plus grande crainte est qu’il en arrive au point où il aura si mal et il sera si raide, qu’il ne voudra même plus sortir du lit. Ça va me dévaster , dit-elle.

Confusion sur la couverture des médicaments

Outre les limites de la couverture maladie, le nouveau régime impose de choisir des médicaments génériques.

Beverley Cormier, 59 ans, a récemment changé de médicament pour réduire l’inflammation due à sa polyarthrite rhumatoïde. Dans le cadre du régime de son mari, le premier mois a été couvert à 80 % par Sun Life. Mais quand est venu le temps de se réapprovisionner, le fabricant, Pfizer, lui a appris que sa demande de remboursement avait été refusée par Canada Vie.

Il est vraiment difficile d’expliquer aux gens qu’un jour, on se sent très bien et que le lendemain, on peut à peine bouger et que ce médicament faisait une si grande différence en si peu de temps , partage-t-elle.

Son médicament coûte 1700 dollars par mois.

Mme Cormier n’a pu le prendre que pendant un mois avant que les conditions de son assurance maladie ne soient modifiées.

Son mari, Norm Cormier, un ancien combattant qui a travaillé pour l’armée pendant 27 ans, a pris sa retraite pour trouver un autre emploi.

L’impossibilité de joindre un agent de Canada Vie, après avoir essuyé deux refus pour son médicament a aggravé sa frustration.

Canada Vie a depuis remboursé le médicament après que la CBC ait contacté le bureau de la présidente du Secrétariat Conseil du Trésor (SCT), Mona Fortier, pour l'interroger sur cette question. Le SCT a indiqué à CBC que l'utilisation de ce médicament nécessite une autorisation préalable afin de le faire rembourser.

Lorsqu’il s’agit de votre médicament et que vous souffrez, vous voulez simplement que quelqu’un vous réponde , commente Beverley Cormier.

En raison du retard de l’approbation de son médicament, cette dernière a dû endurer des souffrances. Pendant 10 jours, elle a été privée de son médicament, ce qui a accru l’inflammation.

J’ai l’impression que nous sommes passés entre les mailles du filet.

Susan Judges, 52 ans, a également droit au plan parce que son mari est un ancien combattant. Elle a dû payer des centaines de dollars de sa poche pour des médicaments avant que les problèmes liés à sa couverture d'assurance maladie ne soient résolus au début du mois.

Au moment du changement de régime, Mme Judges a appelé Canada Vie quatre à cinq fois par jour. Il lui a toutefois fallu plusieurs semaines avant que la compagnie d’assurance ne lui réponde.

Ouvrir en mode plein écran Susan Judges a utilisé au maximum ses cartes de crédit pour payer ses médicaments. Photo : Gracieuseté Susan Judges

Aujourd'hui encore, elle doit attendre des semaines avant d’obtenir le remboursement des 300 dollars qu'elle a réclamé, en raison des problèmes persistants liés à l'inscription de son mari et d'elle au régime d'assurance. Parfois, il lui faut donc décider entre acheter de la nourriture ou ses médicaments.

J’ai atteint le montant maximum sur mes cartes de crédit pour payer le peu de médicaments que j’ai en ce moment , raconte-t-elle.

Plusieurs témoignages

Cette multitude d’inquiétudes et de frustrations, le président de l’Association nationale des retraités fédéraux, Roy Goodall, en est témoin.

La situation est terrible. Je n’aimerais pas être à la place des personnes qui vivent ça , commente-t-il.

Il assure que son association prévoit d’aborder la question du plafonnement de la couverture des soins de physiothérapie avec le gouvernement lors de l’examen de la couverture, dans deux ans.

Selon lui, les témoignages se multiplient de personnes frustrées de ne pas pouvoir entrer en contact avec un agent et d’être obligées d’effectuer une grande partie des démarches d’inscription ou de demande de remboursement en ligne, alors qu’elles ne sont pas très au fait de la technologie.

Je comprends que beaucoup de gens sont stressés, en colère et frustrés de ne pouvoir joindre personne , continue-t-il.

Canada Vie demande de la patience

De son côté, Canada Vie prône la patience, alors que la compagnie essaye de gérer les temps d’attente pour parler à un agent.

Elle explique que le volume élevé d’appels est lié au fait que beaucoup de personnes ont besoin d’aide pour s’inscrire au régime. Mais, elle ajoute qu’elle travaille avec le gouvernement pour aider les membres à accéder plus rapidement à leurs prestations et qu’elle a augmenté la capacité du centre d’appels afin de réduire les temps d’attente.

Ouvrir en mode plein écran Plus de 1,7 million de fonctionnaires fédéraux, de retraités et de personnes à leur charge ont été transférés à Canada Vie. Photo : Radio-Canada / Don Pittis

La compagnie encourage les bénéficiaires de ses services à communiquer avec les pharmacies en leur fournissant les renseignements relatifs à leur nouvelle carte de prestations afin de réduire le nombre de demandes de règlement rejetées.

Plus de bénéficiaires, selon le SCT

Le SCT, pour sa part, affirme que grâce à ces changements, plus de personnes ont accès à l’assurance fédérale.

En attendant, il dit continuer à mettre de la pression sur Canada Vie pour qu’elle trouve des solutions afin de répondre aux demandes.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor souligne que la couverture des médicaments sur ordonnance est toujours remboursée à hauteur de 80 %, mais qu’un nouveau plafond de 8 dollars sur les frais d’exécution d’ordonnance et l’obligation de choisir des médicaments génériques permettent d’élargir les prestations à d’autres domaines, y compris la santé mentale, les appareils de mobilité et la chirurgie oculaire au laser.

La même logique s’applique à la partie du plan consacrée à la physiothérapie : en introduisant un plafond annuel de 1500 dollars, le SCT dit avoir pu supprimer un obstacle qui rendait auparavant inéligibles certaines demandes de remboursement de frais moins élevés.

Le SCT indique qu’il a également tenté de joindre les participants au régime de diverses façons avant la transition, notamment par le biais du Relevé annuel du pensionné et des réseaux sociaux.

Mme Sullivan comprend que ce changement puisse permettre à un plus grand nombre de personnes d’accéder au régime, mais elle estime que les personnes âgées souffrant de maladies chroniques sont abandonnées.

Pour la majorité des gens, ce n’est pas un problème, mais notre population est vieillissante. Les personnes âgées ont souvent des problèmes, elles se cassent des choses plus souvent, dix séances ne vont pas les aider à se rétablir , soutient-elle.

CBC a contacté les porte-parole conservateur et néo-démocrate en matière de santé.

Le député néo-démocrate de Hamilton-Centre, Matthew Green, qui est porte-parole adjoint en matière de travail, a qualifié cette décision d’ alarmante et d’ inadmissible .