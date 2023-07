Des gens de la Municipalité régionale d’Halifax et de la rive sud de la N.-É., entre la capitale et Bridgewater, sont sous le choc et font face à beaucoup de dégâts laissés par la pluie.

Othman Maqboul, un résident de Sackville, a été évacué vendredi soir avec avec sa femme et son fils de 6 ans. Son immeuble et le stationnement ont été inondés, il a été très surpris par la vitesse à laquelle l’eau est montée. Il a même eu peur pour sa sécurité.

Surtout quand j’ai essayé de sauver la voiture, explique-t-il. Mais ça n'a pas été possible, car le courant devenait de plus en plus fort donc j'ai dû laisser tomber.”

Ouvrir en mode plein écran Othman Maqboul, sa femme et son fils de 6 ans ont dû être évacués de leur immeuble partiellement inondé de Bedford. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Il raconte comment des voisins âgés de son immeuble ont été évacués par zodiacs et que sa famille a du s’installer au centre d'accueil de Dartmouth le temps que son immeuble soit inspecté.

Publicité

Lori MacLeod-Doyle s’est aussi retrouvé avec un sous-sol inondé vendredi soir à sa maison de Lower Sackville, une des régions les plus touchées.

C'est tout un gâchis , avoue-t-elle. Mes planchers de bois sont ruinés, mes meubles, tout est trempé.

Elle a beaucoup de compassion pour tous les sinistrés des récentes catastrophes climatiques de la Nouvelle-Écosse, y compris la tempête post-tropicale Fiona et les récents feux de forêt qui ont détruit plus de 200 maisons.

C'est pratiquement biblique , dit-elle. Maintenant on attend plus que les criquets.

Plus au nord, des résidents d'Enfield et d'Elmsdale sont aussi encore sous le choc.

Josh Casas rapporte que les averses torrentielles ont fait monter la rivière Shubenacadie plus haut qu'il ne l’avait jamais vu auparavant. C'est assez catastrophique , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Josh Casas montre la maison de sa voisine qui a dû sortir de son appartement du sous-sol inondé par la rivière Shubenacadie qui est sorti de son lit après des averses torrentielles. Photo : Radio-Canada / Josh Hoffman

Certains comparent le niveau de la rivière a celui de 1971 lors du passage de l'ouragan Beth. Une de ses voisines qui vit dans un appartement au sous-sol a dû évacuer en vitesse vendredi et il s'est précipité pour l’aider.

Il raconte comment c’était surréaliste d'entrer dans l'appartement et d'avoir de l’eau jusqu'aux genoux.

Nous avons réussi à traverser le chemin inondé avec des valises au-dessus de nos têtes!

Un peu plus loin à Elmsdale, Bruce Richards qui s'occupe de la Légion royale canadienne de la région a constaté dimanche que le stationnement était inondé et le sous-sol rempli d'eau.

Ouvrir en mode plein écran Le sous-sol de la légion d'Elmsdale a été inondé après que les averses torrentielles de vendredi et samedi ont provoqué la montée de la rivière Nine Mile. Photo : Radio-Canada / Josh Hoffman

La légion a un muret pour empêcher l'eau de pénétrer lors des inondations saisonnières. Il mesure autour de deux mètres de haut, mais cette fois, une grande quantité d'eau est venue trop vite et la rivière Nine Mile a monté plus haut.

Nous ne l'avons pas construit assez haut, je suppose , constate Bruce Richards.

Wendell Tingley de Lantz n'a jamais rien vu de tel et il croit que le nettoyage sera long. C'est vraiment, vraiment grave , dit-il. Ça va prendre des semaines, voire des mois pour certaines de ces personnes.

Ouvrir en mode plein écran Theodore Bruhm et sa femme ont été sauvés de leur domicile inondé par une excavatrice. Photo : Radio-Canada / Ed Hunter

Theodore Bruhm agé de 72 ans, et sa femme Ethel Willis, qui a 82 ans, ont été évacués de West Northfield tôt samedi, alors que les eaux de crue menaçaient leur maison.

Publicité

Il raconte qu’une partie de leur route a été emportée, alors lui et sa femme ont dû monter dans le godet d'une excavatrice pour se rendre à un véhicule de secours.

Le couple a passé une nuit au campus de Bridgewater du Collège Communautaire de la Nouvelle-Écosse et ils étaient toujours sous le choc dimanche.

C'était une chose difficile ici , raconte-t-il. Plus tu vieillis, plus tu t'inquiètes de ce genre de choses.

Ouvrir en mode plein écran Thomas Ogden de Bridgewater dit que plusieurs arbres et une partie de la berge près de chez lui ont été emportés par les eaux. Photo : Radio-Canada / Ed Hunter

Thomas Ogden, un autre résident de Bridgewater, dit que plusieurs de ses arbres ont disparu et que l'approvisionnement en eau de sa maison a été coupé lorsque les tuyaux ont été emportés par les eaux déchaînées.

Il n'a jamais vu ce genre de pluie dans la région.

Vous ne pouviez rien voir , dit-il. C'était comme si quelqu'un ouvrait le ciel.