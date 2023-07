Les soins de santé, principale préoccupation des candidats dans Kanata-Carleton

Six candidats se disputent le siège vacant de député provincial de Kanata-Carleton. Ils font campagne en promettant d'améliorer les soins de santé, l'éducation et la protection des espaces verts à Ottawa.

Le siège est vacant depuis la démission soudaine de la députée progressiste-conservatrice Merrilee Fullerton, en mars dernier.

Élue une première fois en 2018, lors du premier mandat du gouvernement de Doug Ford, Mme Fullerton a été réélue avec plus de 43 % des voix, en 2022.

Elle a occupé le poste de ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires au moment de sa démission. Auparavant, elle avait été ministre des Soins de longue durée, notamment pendant la pandémie, qui a mis au jour de graves problèmes dans les foyers de soins de longue durée de la province, et ministre de la Formation et des Collèges et Universités.

Pour lui succéder, le Parti progressiste-conservateur (Parti PC) de l’Ontario a misé sur Sean Webster. Ce dernier a décidé d’abandonner sa carrière d'homme d'affaires pour se consacrer à la politique à plein temps.

Je veux être un champion local pour l'emploi, l'infrastructure et les soins de santé , lance M. Webster.

Sean Webster se présente pour les progressistes-conservateurs à l'élection partielle de Kanata-Carleton.

Sur la question des soins de santé, M. Webster cite les fonds provinciaux récemment alloués par le gouvernement Ford, qui doivent permettre d'améliorer les temps d'attente aux urgences et les soins pédiatriques dans les années à venir.

[La semaine dernière], le premier ministre et la ministre de la Santé étaient à Ottawa et ils ont annoncé un financement supplémentaire de 330 millions de dollars par an pour les soins pédiatriques au cours des cinq prochaines années , rappelle M. Webster, ainsi que 44 millions de dollars pour soutenir les urgences, y compris celle du Queensway Carleton .

C'est le genre de gouvernement dans lequel je veux m’impliquer et c'est la raison pour laquelle je me présente pour le Parti PC , ajoute-t-il.

La santé, priorité des électeurs?

Le vote anticipé pour l'élection partielle s'est terminé le 21 juillet. Les chiffres préliminaires indiquent que 6664 électeurs de Kanata-Carleton ont voté. En comparaison, 8027 électeurs de Kanata-Carleton ont eu recours au vote anticipé lors de l'élection de 2022.

Au début du mois, le candidat progressiste-conservateur a été critiqué pour son absence au débat en ligne auquel participaient la libérale Karen McCrimmon, ainsi que les candidats néo-démocrate, Melissa Coenraad, et vert, Steven Warren.

M. Webster a justifié sa décision par sa volonté d’être sur le terrain pour faire du porte-à-porte et établir des liens avec les électeurs.

Il s'agit d'aller frapper aux portes, de rencontrer les gens, d'entrer en contact avec eux et d'entendre ce qu'ils ont à dire directement, plutôt que de se contenter, comme ces trois dernières années, d'un grand nombre d'appels en mode zoom , se défend le candidat.

Ses adversaires espèrent toutefois que leur propre stratégie sera payante et que les électeurs leur feront confiance.

Du côté du Parti libéral de l’Ontario, on a misé sur une candidate d’expérience, en la personne de Karen McCrimmon.

Après deux mandats, l'ancienne députée fédérale n'avait pas cherché à se faire réélire en 2021. Elle avait justifié sa décision par des problèmes de santé mineurs et d'autres questions d'ordre familial.

Karen McCrimmon, candidate pour le Parti libéral de l'Ontario dans Kanata-Carleton

Ce retour inattendu à la politique, cette fois au niveau provincial, Mme McCrimmon l’explique par sa volonté de remédier aux problèmes liés au système de santé. Elle cite notamment le manque de médecins de famille dans la province.

C'est ce que j'entends porte après porte , affirme-t-elle. Nous ne payons pas bien nos médecins de famille et nous leur demandons de travailler dans des conditions qui, à mon avis, nuisent à leur bonne volonté et les empêchent de donner aux gens les soins qu'ils méritent.

La candidate néo-démocrate, Melissa Coenraad

La candidate du Nouveau Parti démocratique (NPD), Melissa Coenraad, raconte qu’elle a frappé à toutes les portes de cette circonscription une fois, et nous y retournons pour la deuxième fois .

En tant que parent et technicienne de laboratoire médical, elle indique que ses principales préoccupations sont, comme celles des autres candidats, les soins de santé et l'éducation.

Je vois ce gouvernement qui démantèle minutieusement mon lieu de travail dans le secteur de la santé et notre système de santé en Ontario , dénonce-t-elle. En tant que mère, je constate que le soutien apporté dans les salles de classe est de plus en plus réduit et que certains de nos enfants prennent du retard.

Si elle est élue, Mme Coenraad promet d’être une députée facilement accessible.

Ma porte sera ouverte, je serai à votre disposition. Et c'est quelque chose qui fait défaut actuellement.

Des candidats pour créer la surprise

Étudiant en troisième année en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, Steven Warren participe à sa première course. Il explique être prêt à abandonner certaines de ses obligations universitaires pour servir la communauté s'il est élu.

Si cela signifie que je dois étudier à temps partiel, je suis tout à fait prêt à le faire parce que Kanata-Carlton doit passer en premier.

Le candidat du Parti vert de l'Ontario, Steven Warren

Le candidat du Parti vert reconnaît qu’il ne possède pas un CV ou une expérience en politique étoffés. Mais il souhaite partager son expérience de vie avec d'autres résidents de sa circonscription.

Je suis le fils de deux parents extraordinaires, ouvriers, qui comprennent que nous avons besoin d'un véritable changement pour les habitants de Kanata-Carleton.

Le jeune homme de 19 ans concentre ses priorités sur les questions environnementales et la lutte contre les changements climatiques.

Nous devons veiller à protéger tous nos espaces verts, nos zones humides, nos terres agricoles, car ils sont essentiels dans la lutte contre les changements climatiques , dit-il.

Josh Rachlis, candidat indépendant, se présente également pour la première fois.

J'aime l'idée d'être indépendant parce que je peux voir les avantages et les inconvénients de tous les partis , explique-t-il.

Josh Rachlis est candidat indépendant dans Kanata-Carleton.

En regardant le débat en ligne au début du mois, M. Rachlis dit avoir entendu les mêmes préoccupations que celles qui sont les siennes dans la circonscription et la province dans son ensemble, comme l'environnement, l'éducation et les soins de santé. Il déplore toutefois ne pas avoir entendu de véritables solutions.

Je pense que ce que je peux apporter, c'est de regarder les choses, de chercher des solutions uniques, peut-être des choses que les gens n'ont pas mentionnées ou auxquelles ils n’ont pas pensé , lance M. Rachlis.

Candidate du parti New Blue, Jennifer Boudreau n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de CBC .

Les électeurs admissibles peuvent voter en personne avant le jour de l'élection au bureau du directeur de scrutin situé au 308 promenade Leggett, mais seulement jusqu'à 18 heures, le 26 juillet.