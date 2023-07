Justin Trudeau rappelle ses ministres en prévision d’un remaniement

Les ministres du gouvernement de Justin Trudeau sont rappelés pour des réunions qui se tiendront lundi à Ottawa, et ce, en prévision du remaniement ministériel qui pourrait être annoncé aussi tôt que mercredi, ont indiqué des sources à CBC News.

Ces réunions se tiennent généralement en amont d’un remaniement ministériel au cours duquel le premier ministre présente aux membres du Cabinet leurs nouvelles responsabilités.

L’itinéraire du premier ministre indique qu’il participera à des rencontres privées , lundi.

Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, font partie des personnes à qui l'on a demandé de revenir à Ottawa, selon des sources au fait de la décision.

Publicité

CBC ne nomme pas les sources parce qu'elles n'ont pas été autorisées à s'exprimer publiquement.

Plusieurs annonces ministérielles qui devaient avoir lieu tôt cette semaine ont été annulées. C’est notamment le cas d’annonces du ministre des Transports, Omar Alghabra, aujourd’hui à Vancouver, et du ministre de l’Habitation, Ahmed Hussen, à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Pour le moment, selon CBC News, ce n’est pas clair que ces deux ministres changeront de portefeuille.

Par contre, il y a environ un mois, plusieurs sources indiquaient à Radio-Canada que le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, risquait d’être écarté du Cabinet.

Le ministre a fait l’objet de critiques pour sa gestion du projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu, ses problèmes de communications en lien avec l’ingérence étrangère dans les élections et la controverse entourant le transfert de Paul Bernardo dans un pénitencier à sécurité moyenne.

Dans le cas du transfert de Paul Bernardo, un rapport de la commissaire du Service correctionnel du Canada dévoilé le 20 juillet a conclu que le transfert du meurtrier d’un pénitencier ontarien à celui de La Macaza,au Québec, était une décision « judicieuse et conforme ».

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Justin Trudeau participait samedi à une fête à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Interrogé sur un possible remaniement ministériel en juin, Justin Trudeau avait répondu que son gouvernement avait beaucoup de travail à faire et qu’il n’avait pas d’annonce à faire.

Publicité

En coulisses, toutefois, des conseillers du premier ministre étaient à l’œuvre pour préparer le terrain aux changements à apporter au Cabinet. Des membres de l’entourage du premier ministre, dont Marjorie Michel et Brian Clow, ont sondé des ministres pour leur demander s’ils comptaient se présenter aux prochaines élections.

Selon les informations de Radio-Canada, le bureau du premier ministre veut bâtir l’équipe qui ira au front avec lui lors du déclenchement des prochaines élections fédérales.

Le gouvernement veut recentrer ses priorités en prévision de la prochaine saison des travaux parlementaires. Les questions liées au coût de la vie et à la crise du logement, notamment, devraient prendre plus de place dans l’ordre du jour libéral au cours des prochains mois.

Quatre élections partielles fédérales se sont tenues le 19 juin, laissant la carte électorale inchangée. Les libéraux et les conservateurs ont conservé leurs circonscriptions respectives, c’est-à-dire Notre-Dame-de-Grâce–Westmount et Winnipeg–Centre Sud dans le premier cas, ainsi que Portage–Lisgar et Oxford, dans le second cas.