Les recherches se poursuivent pour trouver les disparus en Nouvelle-Écosse

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Nouvelle-Écosse a retrouvé le véhicule dans lequel se trouvaient les deux enfants portés disparus depuis samedi à la suite du passage de pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations majeures dans la province.

Les autorités sont cependant toujours sans nouvelles des deux jeunes et de deux autres personnes qui manquent aussi à l'appel.

Ouvrir en mode plein écran Des travailleurs du CN évaluent les dommages causés à une voie ferrée dans la région de Truro, en Nouvelle-Écosse. le dimanche 23 juillet 2023. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

L'état d'urgence qui a été déclaré dans toute la province samedi soir à la suite des pluies diluviennes reste en vigueur. De 500 à 600 personnes sont toujours déplacées.

Certaines zones ont reçu 300 mm de pluie en 24 heures, soit l'équivalent de trois mois de précipitations.

Des recherches se poursuivent

À West Hants, à une soixantaine de kilomètres au nord d'Halifax, les recherches se poursuivent pour retrouver les quatre personnes disparues depuis très tôt samedi.

Selon la police, le véhicule retrouvé se trouvait sous deux mètres d'eau lorsqu'il a été repéré.

Au moins 40 personnes, plus des membres de la GRC et du ministère des Ressources naturelles, appuyés d'un hélicoptère, ont participé aux opérations dimanche.

Les enquêtes sont très difficiles. Il y a zéro visibilité dans l'eau. Il y a beaucoup de débris , explique le caporal Guillaume Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran La tempête a causé de nombreuses pannes. Photo : Gracieuseté : Twitter Nova Scotia Power

La police demande toutefois à la population de ne pas sortir pour participer aux efforts de recherche. Si vous laissez des traces dans la boue, les enquêteurs vont être obligés de suivre ces traces , a-t-il expliqué.

Samedi, les deux enfants se trouvaient avec trois autres personnes à bord d'une camionnette à West Hants lorsque le véhicule s'est retrouvé coincé sous l'eau. Les trois autres occupants à bord ont réussi à s'échapper, mais les deux enfants n'ont pas eu cette chance.

Toujours à West Hants, mais dans un incident distinct, deux autres personnes, un jeune et un homme, ont aussi été portés disparus lorsque leur véhicule s'est retrouvé submergé. Dans ce second véhicule, deux autres passagers ont pu être secourus, mais aucune autre découverte n'avait été faite dimanche.

Ouvrir en mode plein écran Un automobiliste examine les dommages causés à une chaussée emportée par les eaux de pluie près de McKay Section, en Nouvelle-Écosse. le 23 juillet 2023. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

L'âge et l'identité des personnes portées disparues n'ont pas été révélés, tout comme les raisons qui expliquent pourquoi elles n'ont pas réussi à s'extirper des deux véhicules submergés comme les autres personnes qui étaient à bord.

Les enquêteurs de la GRC ont pu rencontrer les personnes qui ont réussi à sortir des deux véhicules, afin de faire progresser leur enquête, mais le caporal Tremblay a rappelé que ce sont des moments très difficiles pour eux aussi.

Des équipements de pompage industriel sont mobilisés, avec l'aide d'entreprises civiles, afin de faire baisser le niveau de l'eau dans la zone de recherche, a aussi fait savoir le policier.

Des infrastructures endommagées

Sans pouvoir confirmer un chiffre précis, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a affirmé lors d'un point de presse tenu dimanche que les dommages liés aux inondations se situeront dans les dizaines ou centaines de millions de dollars .

Ouvrir en mode plein écran Tim Houston a participé a un conférence de presse pour donner les dernières mises à jour concernant les inondations. Photo : Capture d'écran conférence de presse

Quand on pense aux ponts - 25 qui ont été endommagés dont six qui ont été détruits - , aux routes et à tous les dommages aux propriétés privés qui ne sont pas assurables, ce sera certainement un montant très important , a expliqué le premier ministre.

Selon une première estimation du ministère des Travaux publics, une cinquantaine de routes ont été emportées. Ce chiffre pourrait augmenter dans les prochaines heures, voire au cours des prochains jours, une fois que les niveaux d'eau auront diminué.

Lundi matin, plusieurs routes (Nouvelle fenêtre) étaient encore impraticables dans la province. L'électricité était rétablie pour la majorité des clients lundi. Il ne restait que 209 abonnés dans le noir.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré qu'il avait approuvé dimanche soir une demande d'aide fédérale de la Nouvelle-Écosse pour permettre aux communautés de la province de se rétablir , en plus des ressources fédérales qui ont soutenu les efforts d'intervention au cours de la fin de semaine.

Halifax évalue les dommages

La Ville d'Halifax publie aussi une carte des routes qui sont barrées (Nouvelle fenêtre).

Ouvrir en mode plein écran Des pluies torrentielles qui sont tombées dans la nuit de vendredi à samedi, ont causé des dégâts aux infrastructures. Ici à Hammonds Plains, dans la banlieue d'Halifax, des morceaux de route ont été emportés. Photo : CBC / Paul Poirier

Selon la Municipalité, l'eau du lac Miller, près de Fall River continue de déborder même si la pluie a cessé. Selon le maire Mike Savage, les résidents devront être patients. Il y a eu 300 demandes pour des réparations de routes ou de ponceaux dans la municipalité.

Plusieurs services municipaux seront fermés lundi.

Avec des informations de CBC, de la Presse canadienne et de Margaux Tertre