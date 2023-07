Des barrages privés en désuétude

Il existe des milliers de barrages au Québec. La plupart de ces barrages ont été construits entre 1940 et 1980 notamment pour créer des lacs, ce qui n’est d’ailleurs plus autorisé au Québec.

62 % des barrages de la province appartiennent à des propriétaires privés ou à des associations de propriétaires, soit 3857 barrages selon le ministère de l'Environnement.

Lorsque les barrages sont privés, les pouvoirs des municipalités sont limités pour assurer leur entretien. Certaines municipalités ne veulent pas s'acquérir des barrages défectueux dont le propriétaire n’a pas les moyens financiers de procéder aux réparations nécessaires.

Cela pose des enjeux de sécurité importants pour les propriétaires qui habitent en bordure de ce genre de barrages.

Changements récents dans la loi

Des changements survenus dans la Loi sur la sécurité des barrages en 2022 amènent de nouvelles exigences dans la manière de faire l’évaluation de sécurité des différents barrages dans la province.

Les barrages à forte contenance et à haut risque – soit 434 barrages – doivent être évalués d’ici la fin de 2023. Les barrages à forte contenance, mais à plus faible risque ont, pour leur part, jusqu’à la fin de 2024 pour se plier aux exigences d’évaluation du ministère.

Difficile donc de savoir le nombre exact de barrages en piètre état puisque seuls ceux à forte contenance ont l’obligation d’être évalués. Ce ne sont pas non plus tous les barrages qui sont répertoriés par le ministère.

Il y a beaucoup de barrages qui ne sont pas nécessairement répertoriés par le ministère. Les informations en lien avec les propriétaires ne sont pas non plus toujours mises à jour, ce qui est aussi problématique.

Selon le ministère de l’Environnement, rien que pour l’année en cours, 65 barrages privés devront procéder à l’évaluation de sécurité, des évaluations très dispendieuses qui coûtent près de 25 000 $.

Par courriel, le ministère précise qu’ un propriétaire qui fait défaut de réaliser l’étude d’évaluation de sécurité requise et/ou les correctifs qui en découlent s’expose à une sanction administrative pécuniaire, à une poursuite pénale ou à une mesure administrative .

Le ministère se réserve le droit d'évaluer les recours possibles en fonction des éléments propres à chaque dossier.

Des propriétaires mécontents

Si le resserrement en 2022 de la Loi sur la sécurité des barrages était essentiel pour assurer la sécurité et la pérennité de ces infrastructures stratégiques, l’ajout de nouvelles responsabilités ne s’accompagne pas forcément d’un financement adéquat, critiquent certains propriétaires.

Le Programme d’aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux ( PAFMAN ) vient en aide aux municipalités qui sont propriétaires de barrages.

Une bonne partie de la somme requise pour effectuer des travaux est épongée par ce programme qui paie jusqu’à 66 % des coûts des travaux et jusqu’à concurrence de 500 000 $. Mais le programme provincial détermine s’il rembourse les coûts qu’une fois que les travaux sont effectués, et ses fonds sont limités.

Le ministère ne dispose pas de moyen pour soutenir financièrement les propriétaires de barrages privés. À qui donc revient la facture?

Des infrastructures mises à l’épreuve

La gestion des barrages est extrêmement complexe. Elle touche à plusieurs enjeux et varie au cas par cas. Outre l’aspect financier, les infrastructures sont davantage mises à l’épreuve avec les changements climatiques.

Les municipalités se retrouvent donc elles aussi à devoir gérer des infrastructures désuètes. C’est le cas de Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides, qui est propriétaire de dix barrages, dont quatre qui sont considérés comme des barrages à forte contenance. La municipalité doit aussi gérer une digue qui mesure 6 mètres de haut et 150 mètres de long à proximité du cœur du village.

On a des crues très importantes plus souvent et les ouvrages ne sont pas faits pour soutenir ce genre de pression là.

La mairesse, Catherine Hamé-Mulcair, estime que les coûts de réfection d’un des barrages à forte contenance pourraient s’élever à plus d’un million de dollars – ce qui est énorme pour une municipalité – bien que l’évaluation n’a pas encore été faite.

Dans plusieurs municipalités au Québec, les citoyens veulent de plus en plus aller se baigner dans les lacs , constate-t-elle. C'est une question de gouvernance, comment est-ce qu'on attribue les ressources de la municipalité, tant humaines que financières? se questionne-t-elle.

Elle souligne qu’il est évident que l'enjeu de l'accès à l'eau est intrinsèquement lié avec l'enjeu de l'entretien des barrages en général .

La mairesse a même commencé à évaluer la possibilité d’avoir un référendum sur la question : à qui refiler la facture? Selon elle, il ne s’agit plus d’un défi que doivent relever les municipalités, mais bien d’une détresse des municipalités .

Il y a aussi la détresse des citoyens qui sont propriétaires de certains barrages. Quelque part, il va falloir trouver une façon de coordonner le tout et d'avoir des orientations au niveau provincial qui sont un peu plus claires, parce que collectivement, je crois que la facture à assumer est très, très importante , critique-t-elle.

Des propriétaires laissés à eux-mêmes

Les gens n'ont pas nécessairement accès à du financement ou à du soutien de la part du ministère pour leur dire comment exécuter les différents travaux. Les gens n’ont pas nécessairement les connaissances en lien avec toute la dynamique hydrique , se désole Cynthia Gagnière, coordonnatrice chez Abrinord.

De son côté, Pierre Bruyère dirige l’Association des propriétaires du lac Cambria situé dans la municipalité de Gore. Tous les propriétaires qui ont accès au lac sont conjointement responsables d’un barrage à forte contenance, construit il y a 60 ans. Sans celui-ci, le lac Cambria redeviendrait un ruisseau, croit le président de l’Association.

Une évaluation de l’état de ce barrage est obligatoire d’ici décembre 2024 puisqu’il est classé parmi les barrages à forte contenance, mais à faible risque. Il fait donc partie des 227 barrages qui devront être évalués d’ici décembre 2024.

L'aspect inquiétant, c'est le monétaire. Est-ce qu'on a l'argent?

L’Association des propriétaires de son lac a réussi à amasser 35 000 $, mais elle s'inquiète des coûts possibles après l’évaluation obligatoire.

Or, ce n’est pas tous les propriétaires de barrages qui se sont organisés collectivement. À cet effet, Cynthia Gagnière se questionne à savoir quelle serait la meilleure solution globale. Pour certains, la solution serait tout simplement d'enlever les barrages, quitte à faire disparaître le milieu, le lac ou l'étendue d'eau , souligne-t-elle.

Mais détruire les barrages et assécher les lacs où des écosystèmes se sont installés n’est pas non plus une solution. Les barrages ont des impacts évidents sur l’environnement en fragmentant le territoire. Le niveau des eaux peut aussi détériorer, voire détruire, un écosystème en l’asséchant ou en l’inondant, mis à part l’accélération possible de l’érosion des berges. Au final, chaque barrage est unique de par son bassin versant, sa finalité et son propriétaire.

