Une professeure retraitée se bat pour l’habitat du guillemot marbré sur l’île de Vancouver

Royann Petrell, professeure retraitée de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), est une ornithologue passionnée depuis son enfance. Depuis qu’elle est à la retraite, l’habitante de Courtenay, sur l'île de Vancouver, se consacre à la protection de l'habitat du guillemot marbré.

Le guillemot marbré est un petit oiseau au poids plume, connu pour sa capacité à voler loin en mer pour attraper des poissons, avant de retourner en pleine nuit vers les nids de la cime des arbres. Cet oiseau de mer est sous statut menacé depuis des décennies, car la perte d'habitat des deux côtés de la frontière canado-américaine affecte son existence précaire.

Royann Petrell s'est retrouvée devant les tribunaux, face à une entreprise forestière qui a érigé des barrières dans la région controversée de Fairy Creek. L’ancienne professeure agrégée de la faculté des sciences appliquées de l’ UBC assure que ces barrières l'empêchaient de recueillir des données sur le guillemot marbré et son habitat.

Ces données, dit-elle, sont essentielles pour sa proposition au gouvernement provincial de créer des zones d'habitat faunique supplémentaires afin de protéger les aires de nidification des guillemots, car la poursuite de l'exploitation forestière entraînerait la perte éventuelle de l'oiseau. La société forestière a déclaré dans son propre plan de gestion forestière que la forêt aura disparu dans 15 ans. Ils vont tout abattre à l'exception de ces quelques zones d'habitat faunique.

Au cours des deux dernières décennies, Royann Petrell et d’autres ornithologues ont calculé qu'un quart de l'habitat de nidification principal du guillemot a été perdu dans la zone de licence Tree Farm 46, détenue par Teal Jones.

La professeure retraitée appartient à un groupe de citoyens scientifiques, The Old Growth Birders and BioBlitzers, qui a proposé au gouvernement provincial la création de plus de zones protégées pour les oiseaux à Fairy Creek.

En avril, dans une lettre du ministère de la Gestion des eaux, des terres et des ressources, le gouvernement a remercié Royann Petrell pour ses efforts, ajoutant que du personnel examinerait sa proposition.

Aux États-Unis, Martin Raphael, un chercheur à la retraite du US Forest Service, dans l'État de Washington, assure que la protection de l'habitat du guillemot marbré est cruciale pour la survie de l'espèce. Il a étudié cet oiseau pendant 20 ans. La protection de l'habitat de nidification est vraiment le principal moteur de la tentative de rétablissement de l'espèce, et donc lorsque cette proposition est arrivée pour essayer de conserver l'habitat, le protéger de l'exploitation forestière et d'autres pertes, je savais que ce serait important.

Dans l'État de Washington, l'habitat des oiseaux bénéficie d'une protection fédérale sur les terres publiques, mais les terres forestières privées sont disponibles pour l'exploitation forestière, entraînant une perte d'habitat et un déclin de la population, selon Martin Raphael.

Des recherches récentes, explique Royann Petrell, montrent que les oiseaux communiquent sur les zones de nidification appropriées lorsqu'ils retournent dans leurs habitats au cœur de la forêt. La Britanno-Colombienne se remémore les avoir entendus au-dessus de sa tente.

Vous les entendez voler juste au-dessus de [vous], remonter le bassin versant, directement dans la forêt, et c'est la même forêt que nous aimerions transformer en un habitat faunique.

