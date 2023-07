Les feux Red Lake 28 et 29, à environ 40 km de la Première Nation de Lac Seul, sont maintenant contenus, notamment grâce aux efforts de pompiers mexicains qui travaillent aux côtés de leurs homologues ontariens.

Ces feux ont atteint respectivement une superficie de 19 177 et de 5013 hectares, selon le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF).

Les Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt indiquent aussi que le feu Cochrane 7, d’une superficie de 37 742 hectares, est maîtrisé.

Les différentes catégories de classification des feux de forêt

Non maîtrisé : lorsqu’un nouveau feu de forêt apparaît, il est immédiatement classé comme non maîtrisé par le MRNF , jusqu’à ce que des mesures d’extinction soient mises en œuvre. Il demeure non maîtrisé s’il ne semble pas ralentir sa progression en dépit des efforts d’extinction.

Contenu : un incendie de forêt non maîtrisé est rétrogradé à contenu lorsque, compte tenu des efforts déployés pour l’éteindre et des prévisions météorologiques, il n’est pas susceptible de s’étendre davantage. Le périmètre de l’incendie est complètement circonscrit avec des boyaux d’arrosage.



Maîtrisé : décrit un incendie de forêt dont l’expansion a été complètement freinée.



Éteint : un feu de forêt est déclaré éteint lorsque les pompiers parviennent à y mettre fin.

Observé : le MRNF ne prend pas de mesure active contre ce feux, car il ne menace pas de communautés.

Le plus grand feu en Ontario, nommé Sioux Lookout 33 et situé à la limite ouest du parc provincial Wabakimi, a atteint une superficie de 60 394 hectares et n’est pas maîtrisé.

Augmentation du nombre de feux pendant la fin de semaine

Après une semaine relativement calme, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a signalé 18 nouveaux incendies de forêt pendant la fin de semaine, dont 10 qui sont déjà éteints.

Le plus gros de ces nouveaux feux est celui désigné Cochrane 42, situé à environ 60 km au sud de Moose Factory. Il s’étendait dimanche soir sur 50 hectares.

Dans les cinq jours qui ont précédé, le ministère avait seulement recensé un total de cinq nouveaux feux.

En date du 23 juillet à 20 h 30, la province comptait 72 feux actifs, en majorité dans le Nord-Ouest.

Le risque d’incendie est principalement faible ou modéré dans le Nord-Ouest, sauf dans quelques régions, dont celle de Greenstone, où il est élevé.

Ouvrir en mode plein écran Le secteur où le risque est le plus élevé est entre Cochrane au sud et Moosonee au nord. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Le risque est élevé dans le Nord-Est entre autres pour les secteurs de Sudbury, Timmins, Temiskaming Shores.

Le MRNF a recensé 459 feux de forêt entre le 1er avril et le 23 juillet. C’est environ trois fois plus que l’an dernier lors de la même période (150 feux), mais seulement un peu plus que la moyenne sur 10 ans (423 feux).