Une dernière journée sous le signe des commémorations au festival Back to Batoche

Les festivités ont fait place au recueillement et aux commémorations lors de la dernière journée du festival Back to Batoche, en Saskatchewan.

Une procession, menée par des chefs d’origine métisse, était organisée en l’honneur des personnes disparues lors de la bataille de la Résistance du Nord-Ouest de 1885 où se sont affrontés les Métis, menés par Louis Riel, et les forces canadiennes.

C’est une excellente façon de commémorer leurs décès, surtout en considérant l’évolution du festival de Batoche , explique l’un des chefs du Conseil tribal des Battlefords, Wince Magnus.

Selon lui, il est important que les festivaliers, de plus en plus nombreux au fil des années, sachent ce que le festival et le lieu historique national de Batoche représentent.

Il faut que les gens sachent l’importance de Batoche pour l’avenir, non seulement pour les Autochtones et les Métis, mais pour l'ensemble des Canadiens , ajoute-t-il.

De nombreuses personnes ont profité de la procession pour rendre hommage à un ancêtre enterré dans le cimetière du lieu historique.

Je me sens choyée et excitée de pouvoir être ici , affirme Cheryl Doreel Dodman.

Mon père est né ici. Son propre père est aussi né ici. Batoche fait partie de qui nous sommes , explique, pour sa part, Ronald George Caron. Je suis très heureux de pouvoir être ici. La procession était très touchante.

Une fois la cérémonie terminée, les festivaliers ont pu se rendre à la salle principale où un dernier concert les attendait.

Un festival plus populaire que jamais

Alors que le festival Back to Batoche tire à sa fin, les organisateurs dressent un bilan positif des quatre jours de festivités.

Ça a été un incroyable succès! , se réjouit la vice-présidente de la Nation métisse de la Saskatchewan, Michelle Leclaire. Nous avons eu un nombre record de visiteurs. [Samedi], je crois que nous avions près de 40 000 personnes sur le site. Le jour d’avant, je crois que nous étions 30 000.

Michelle Leclaire espère maintenant que ce succès pourra se poursuivre pour les prochaines années du festival.

Avec les informations de Camille Cusset