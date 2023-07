Un grand bâtisseur de l’Estrie célèbre aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance

Paul Brouillard, qui est né le 23 juillet 1923, est un homme fier. Le centenaire est celui qui a fondé et construit de ses mains le club Venise en 1975 afin de démocratiser le golf. Quelques années après, il ajoutait un deuxième 18 trous à son terrain. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont voulu lui rendre hommage.

Quand j'ai commencé ça. Tout le monde me disait: "Il est fou. Acheter une terre pour faire ça. Voyons donc". C'était dans le bois complètement. Tu entrais dans le bois, tu faisais trois pieds et tu étais écarté , raconte le fondateur du club de golf Venise, Paul Brouillard.

au Brouillard est celui qui a fondé et construit de ses mains le club Venise en 1975. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Le succès fut tel qu'il décida cinq années plus tard d'agrandir Venise et d'aménager le Deauville.

C'est Marcel Dion qui m'a mis ça dans la tête parce qu'il disait qu'on n'avait pas de place. On avait 800 membres, ce n'est pas des farces , se rappelle le centenaire.

Il faisait un prix très raisonnable pour les cartes de membres , renchérit son ami Marcel Dion.

Paul Brouillard et sa conjointe Irène. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Sa conjointe Irène l'a toujours inspiré. Monsieur Brouillard avait une personnalité très forte. Je me sentais intimidée par sa force, mais j'en suis sortie plus forte et plus grande , confie sa conjointe.

Monsieur Brouillard se dit chanceux d'avoir été secondé par des gens comme Georges Zaor qui s'est occupés de ses finances pendant 60 ans.

Une belle fête pour une Légende. Dommage que ses amis Roger Legault et Jean Béliveau décédés n'aient pas pu y prendre part.