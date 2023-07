Le rideau tombe pour une dernière fois sur le festival Terre Ferme

Après 16 ans de célébrations annuelles, le rideau est tombé pour une dernière fois sur le festival Terre Ferme de Willow Bunch, en Saskatchewan.

Plus de 300 festivaliers, tant francophones qu’anglophones, se sont déplacés à la ferme de la famille Campagne.

Moment phare des trois jours du festival, le grand spectacle du samedi soir a réuni de nombreux artistes sur la même scène, notamment Alexis Normand, Connie Kaldor, Wally Landreth et Andrina Turenne.

Les membres de la famille Campagne, hôtes de l’événement, ont également participé aux célébrations. Certains membres de la nouvelle génération ont même partagé la scène avec les artistes invités.

Nous autres, quand on se rassemble, on chante de la musique, on fait de la musique, on fait de l’art, on joue aux cartes, ça jase, ça rit… On a juste énormément de plaisir , explique Gabriel Campagne. Quand on organise un spectacle comme ça, il y a certaines chansons de notre famille qu'on chante tous ensemble.

La tempête et l’alerte de tornade émise samedi soir pour la région de Willow Bunch n’ont pas été suffisantes pour gâcher les célébrations. Les festivaliers ont pu poursuivre la fête jusqu’aux petites heures du matin.

Il y a eu un gros vent, un gros orage qui ne nous a pas frappés finalement. On est tous rentrés dans notre hall , raconte l’artiste et co-organisatrice du festival, Annette Campagne. Pour moi, c’était poétique de finir là-dedans parce que c’est comme ça que ça a commencé. On a chanté À la claire fontaine. Tout le monde s'est tu. Et on a pleuré, évidemment.

Ouvrir en mode plein écran Un déjeuner de crêpes était offert dimanche matin aux festivaliers. Photo : Radio-Canada / Matt Howard

Bien que les organisateurs aient déjà annoncé que cette année était la dernière pour le festival Terre Ferme, ils ont toutefois laissé entendre que la nouvelle génération pourrait reprendre le flambeau, et ce à leur manière.

Publicité

Une perspective qui donne espoir à certains festivaliers de pouvoir poursuivre la fête au cours des prochaines années.

Maintenant qu'on y a pris goût, on va vouloir savoir ce qui se passe, dans quelle nouvelle formule le festival va se maintenir avec les générations qui continuent à prendre la relève , affirme, optimiste, le festivalier Douglas Simpson.

Avec les informations de Coralie Hodgson