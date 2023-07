Maison d’accueil pour sans-abris de Chicoutimi : de possibles refuges à Alma et à Roberval

La nouvelle Maison d'accueil pour sans-abris de Chicoutimi, qui doit ouvrir à la fin du mois d'août, songe déjà à la mise en place d'autres refuges à Alma et à Roberval. Les gestionnaires de l’établissement visent une ouverture au Lac-Saint-Jean vers le mois de novembre.

Le directeur général de la maison d’accueil, Yanick Harvey, affirme que les démarches pour la mise sur pied de ces nouveaux refuges sont bel et bien enclenchées.

Le besoin reste à évaluer, mais on avait déjà ciblé 6 places à Alma et plus de place à Roberval, a-t-il expliqué. Il reste à regarder, mais il reste le financement. [...] On a justement rencontré le ministre Carmand la semaine dernière, donc je pense que ça devrait être positif, la réponse. Je pense que ça devrait faire.

Notre but, nous autres, c’est d'offrir des services pas seulement à Chicoutimi, mais partout en région.

Publicité

Yanick Harvey, directeur général de la Maison d’accueil pour sans-abris de Chicoutimi

À quelque semaine de l’ouverture de Chicoutimi

La Maison d’accueil pour sans-abris de Chicoutimi devrait ouvrir ses portes le 30 ou le 31 août, selon Yanick Harvey. L’organisme devait employer 18 personnes pour bien faire fonctionner les services, une tâche qui s’avérait difficile en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Les gestionnaires ont toutefois réalisé un tour de force en employant 22 personnes. Autant au niveau de l’intervention, l’entretien, les cuisines, a assuré le directeur général. Tous nos services, la buanderie, tous nos postes sont comblés.

Ouvrir en mode plein écran Yanick Harvey espère qu'avec l'ouverture de la nouvelle maison, le nombre de personnes qui sont à la rue diminuera dans le centre-ville de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

L’organisme a annoncé son déménagement à l’ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement il y a près de 2 ans. La maison d’accueil passera donc de 12 à 36 chambres disponibles pour les itinérants du secteur. Yanick Harvey espère ainsi que le nombre de personnes qui sont à la rue diminuera dans le centre-ville de Chicoutimi.

Les services sont faits pour essayer d’enlever un peu de pression sur le milieu, enlever de la pression au centre-ville, a ajouté M. Harvey. Le fait qu’on s’éloigne un peu, peut-être que ça va mettre moins de pression sur les gens dans le milieu.

Publicité

De nombreux services offerts

La Maison d’accueil pour sans-abris de Chicoutimi offrira une grande gamme de services à ses occupants. Tout est en place présentement pour offrir le service, a expliqué le directeur général de l’établissement. On a un service de nuit, un refuge d’urgence. On a une halte chaleur de jour, halte fraicheur pour l’été. C’est un service qui, présentement, n’est pas financé, on n’a pas de sous pour ça. On le maintient quand même parce qu’on se dit, justement, pour enlever de la pression sur le centre-ville.

Yanick Harvey espère également une bonne cohabitation avec le voisinage. Certains citoyens ont déjà mentionné certaines problématiques quant au déménagement de la maison d’accueil. Une tournée du voisinage est prévue dans les prochaines semaines pour sensibiliser la population et répondre aux questions des gens.

D'après une entrevue d'Andréanne Larouche