Un camp d’été pour inspirer de jeunes autochtones à devenir acteurs

Un camp d’été de théâtre sur le territoire de la Nation crie d’Enoch, au sud-ouest d'Edmonton, vise à inspirer de jeunes autochtones à poursuivre des carrières dans les arts de la scène.

Les rêves d'enfance de Rikki-Lyn Ward sont devenus réalité lorsqu’elle a travaillé comme figurante dans Le Revenant, avec comme acteur principal Leonardo DiCaprio. « J'étais vraiment enthousiaste et fière parce que quand j'étais petite, j'ai d'abord voulu être actrice quand j'ai vu Titanic. »

Enfant, Rikki-Lyn Ward a passé beaucoup de temps à regarder des films, mais elle n'a jamais vu de représentations autochtones dans les médias grand public, ce qui lui a donné l'impression qu'elle n'avait pas sa place dans cette industrie.

Elle explique avoir mis son rêve en veilleuse pour devenir créatrice de mode et créatrice de bijoux, sans vraiment être attirée par ces domaines. Participer au film Le Revenant a été un déclencheur qui l’a encouragée à poursuivre sa passion.

L'actrice chilcotin et crie utilise désormais les connaissances qu'elle a acquises au cours des 8 dernières années pour enseigner aux enfants de la Nation crie d’Enoch les principes fondamentaux du spectacle. Cela concerne l'improvisation, les auditions et la recherche d'un agent; des conseils qu'elle aurait aimé avoir à ses débuts.

Rikki-Lyn Ward explique avoir commencé à réfléchir à la structure de son camp d'été il y a moins d'un an après avoir constaté qu'il y avait un besoin pour davantage de programmes de ce type pour les jeunes dans la communauté. Je veux vraiment pouvoir aider ces enfants à sortir de leurs coquilles.

Selon l'actrice, ce type de camp permet aux jeunes autochtones de se sentir vus, et elle espère que le camp continuera après l'été. Cela les aide à ne plus se sentir invisibles et c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais plus jeune.

Sydney Ward, 8 ans, a participé à un exercice d'improvisation. Elle espère devenir actrice et encourage les enfants à participer au programme. C'est amusant! Essayez!

Pas de statistiques à l' ACTRA

L'Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA), un syndicat qui représente plus de 28 000 artistes, ne répertorie pas la représentation autochtone. Une porte-parole, Neha Soni, assure que le syndicat compte publier des statistiques plus tard dans l’année.

De son côté, Michelle Thrush, directrice artistique de la Making Treaty 7 Cultural Society à Calgary, se remémore les années 1980 où, dit-elle, de nombreux artistes autochtones étaient soumis à des rôles stéréotypés qui étaient racontés par Hollywood .

Nous n'avions pas beaucoup de voix à l'époque [...], car le pouvoir était dans l'argent et dans les producteurs.

Selon elle, des séries télévisées telles que The Beachcombers et North of 60, ainsi que de nouvelles productions comme Blackstone permettent aux artistes autochtones de dire la vérité .

Ouvrir en mode plein écran Les actrices Michelle Thrush (à droite) et Amber Midthunder ont joué dans le film « Prey » dont 95 % de la distribution est autochtone. Photo : Gracieuseté de Michelle Thrush

Dans plusieurs de ses productions récentes, des aînés ont accompagné des membres de la distribution qui avaient besoin de décompresser après des scènes intenses. Cela, pour moi, était brillant [...] Honnêtement, le matériel avec lequel nous traitons en tant qu'Autochtones est toujours créé pour promouvoir la guérison de notre propre peuple.

Michelle Thrush souhaite que les peuples autochtones au Canada racontent leurs histoires et qu'ils aient un siège à la table pour superviser la façon dont ces histoires sont racontées.

Avec les informations d’Aaron Sousa