La couverture ambulancière sur l’île d’Orléans est critiquée

Des résidents de l’île d’Orléans s'inquiètent du temps de réponse des ambulanciers après un appel au 911. Alors que des travaux causent de la congestion sur le pont qui permet d’y accéder, les autorités garantissent que des mesures ont été prises afin d'assurer les transports de patients.

Nathalie Dufour réside à Sainte-Pétronille et voit le centre-ville de Québec de chez elle. Or, il lui arrive souvent de se sentir très loin ces jours-ci.

Il y a quelques semaines, une dame âgée a subi un malaise dans la rue devant sa maison. La personne, en sortant de son véhicule, elle s'est écrasée par terre , se souvient-elle.

Elle a dû l'accompagner durant un long moment. La dame était au sol pendant près de 50 minutes avant que l'ambulance arrive , déplore-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec indique avoir mis des mesures en place pour limiter les inconvénients. Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Bourdages

Il y a quelques jours, le conjoint de Nathalie Dufour a signifié ses craintes dans une publication Facebook dans un groupe de résidents de l’île d’Orléans. Près d’une vingtaine d'insulaires partageaient son inquiétude, comme Guylaine Tremblay, résidente de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, qui vit à une trentaine de kilomètres du pont de l’île.

Publicité

Ça nous inquiète. Moi j'ai vécu une expérience il y a 2 ans, j'ai une amie qui est venue me rendre visite ici à Saint-François. Elle ne se sentait pas bien, on a appelé l'ambulance, ça a pris une heure , raconte-t-elle.

Pour sa part, Nathalie Dufour estime qu’une ambulance devrait être postée sur l’île d’Orléans durant les jours où l’achalandage est plus important.

Est-ce qu'on pourrait [en] avoir dans des moments d'affluence importants, comme les fins de semaine des pommes, quand on voit qu’il y a des vacances, comme la construction en ce moment , se questionne-t-elle.

Une ambulance présente durant les travaux

Par courriel, le CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui est responsable des plans d'interventions ambulanciers dans le secteur, explique que le déploiement des véhicules médicaux d’urgence est dynamique et répond à plusieurs critères.

Puisque le nombre d'ambulances pour couvrir tout le territoire de la Capitale-Nationale est limité, il s’avère essentiel de les positionner de façon stratégique ; les points d'attente sont donc choisis dans le but de desservir un maximum de gens dans les délais les plus courts possibles , écrit l’équipe des communications du CIUSSS .

Ouvrir en mode plein écran Un nouvel ajustement à la programmation des feux de circulation a été mis en place le mardi 30 août 2022. Photo : Radio-Canada

La répartition des ambulances dépend de la densité de la population, de la disponibilité des véhicules et de la gravité des appels reçus.

Publicité

L'organisation précise dans son courriel qu’aucune ambulance n’est postée en permanence sur l’île en raison d'une plus faible demande . Or, exceptionnellement, en raison des travaux sur le pont, une ambulance est sur l'île.

Guillaume Paquin, superviseur aux opérations de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec indique que c'est un ajustement avec la congestion plus importante dans le secteur.

Pendant que les ouvriers travaillent sur le pont, on a une ambulance affectée directement sur l'île d'Orléans, c'est-à-dire qu'elle est déjà sur l'île et elle est réservée aux appels des résidents de l'île d'Orléans , explique-t-il.

Défibrillateurs sur l'île

D'autres citoyens rencontrés sur place indiquent toutefois que vivre sur une île est un choix et qu’il est important d’être préparé à d'éventuelles situations d’urgence.

On a un défibrillateur qui est juste à-côté et on en a à quelques endroits sur l’île. Donc oui, on est loin, mais c’est un choix , explique Julie Normand située à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans.

Le site web de la fondation Jacques-de-Champlain répertorie quatre défibrillateurs accessibles au public sur l’île d'Orléans.