Des artisanes ukrainiennes se rassemblent à Winnipeg pour soutenir les soldats au front

Une vingtaine d’artisans ukrainiens ont vendu leurs créations au marché estival de Winnipeg, dimanche au bénéfice des soldats qui sont au front. Cet événement était aussi l’occasion de renforcer les liens au sein de la communauté ukrainienne.

Quelques minutes à peine après l’ouverture des portes du Little Brown Jug, un bar du quartier de la Bourse de Winnipeg réaménagé en marché pour l’occasion, la cour intérieure était presque pleine de visiteurs.

Certains sont venus pour acheter et d'autres pour retrouver des proches.

Nous sommes arrivés il y a un an et j’ai des amis qui ont organisé l’événement. Je voulais les soutenir , explique Yana Kostiukova, une réfugiée ukrainienne.

Ouvrir en mode plein écran Yana Kostiukova a fui la guerre en Ukraine. Son mari est un militaire resté au front. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Cette dernière est arrivée à Winnipeg avec sa fille, il y a un an, et est aussi venue retrouver un bout de son pays d’origine.

Publicité

Il y a l’esprit ukrainien et beaucoup de produits faits à la main , constate-t-elle.

Plusieurs centaines de visiteurs se sont rendus sur le marché durant les premières heures de l’événement.

Un engouement qui n’étonne pas Yana Kostiukova.

Il y a beaucoup d’Ukrainiens qui cherchent à se faire un réseau, faire des rencontres et avoir des conversations , souligne-t-elle.

Plus de 1000 $ de dons attendus

Ouvrir en mode plein écran Yuliia Okhrimenko organise un tel marché artisanal centré autour de la communauté ukrainienne pour la troisième fois en moins d'un an. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Sur son étale de produits tricotés et de t-shirt aux motifs imprimés, l’organisatrice de l’événement, Yuliia Okhrimenko, espère bien que l’ébullition du festival Fringe, qui se tient à deux pas du marché, attirera les dons.

Publicité

J'espère vraiment qu’aujourd’hui on pourra envoyer plus de 1000 $ aux soldats en Ukraine , avance-t-elle.

Cette fleuriste reconvertie en artisane avait déjà organisé deux autres marchés, à Noël et à Pâques. Autant d’expérience accumulée pour perfectionner sa recette d’un événement réussi.

Nous avons fait beaucoup de publicité sur Facebook, WhatsApp, Telegram. Aussi à différents endroits comme au bureau d’accueil de l’aéroport , énumère Yuliia Okhrimenko.