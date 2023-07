Ce sont les pieds dans la boue, mais sous le soleil que les festivaliers ont pu profiter de cette dernière journée de la Fête du Lac des Nations dimanche. Un temps idéal pour accueillir entre autres Alicia Moffet et Jonathan Roy ainsi que le spectacle de drones qui était attendu.

En après-midi, plusieurs familles ont profité des manèges. Plusieurs d'entre elles sont venues à plusieurs reprises cette semaine et font un bilan positif des festivités.

Pour de vrai c'est super, les jeux sont super le fun, les manèges aussi , lance une festivalière, Laurie Robidas. Celle-ci compte bien assister au spectacle de drone dimanche soir. Moi, j'ai hâte, je pense que ça va vraiment être impressionnant. Je ne vois pas souvent des drones, donc je pense que ça va être super le fun.

Ça fait vraiment du bien d'avoir du beau temps.

Ouvrir en mode plein écran Lexie ainsi que ses parents Cassandra Rousseau et Maxime Letourneau profitent des manèges et du soleil à la Fête du Lac des Nations. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

J'aime vraiment ça, c'est mieux que les autres années, je trouve qu'ils ont bien évolué , souligne un papa, Maxime Letourneau.

La directrice générale du festival, Cindy Trottier, se réjouit du soleil qui est au rendez-vous.

C'est une belle semaine. Aujourd'hui, il fait beau, on finit ça en force, on a eu une belle réponse des festivaliers, on est vraiment satisfaits , indique la directrice générale.

Aux alentours de 21h30, on va voir le magnifique spectacle de drones au-dessus du lac des Nations.

On a bien hâte de voir ça , renchérit un père de famille, Marc Jubert.

Les pieds dans la boue

Ouvrir en mode plein écran Un stationnement de la Fête du Lac des Nations est plein de boue. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

La pluie des derniers jours a tout de même donné du fil à retordre à l'organisation. Des plaques de boues jonchent le sol à plusieurs endroits sur le site. Des morceaux de carton et des copeaux de bois ont été déposés au sol avec la collaboration de la Ville de Sherbrooke pour sécuriser le site, explique Cindy Trottier.

Cette année, au niveau de la météo, on a été servis, on a eu de tout. Quand même beaucoup de pluie. Évidemment on s'en serait passé, mais c'est Dame Nature, on n'a pas de contrôle là-dessus.

Ouvrir en mode plein écran Une équipe installe des copeaux de bois au sol pour sécuriser les flaques de boue sur le site. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Un spectateur, Faustin Dossou, était présent samedi soir et raconte que le terrain était assez glissant.

C'est sûr que la pluie a tout gâché le terrain était pas mal inondé , se désole-t-il.

On glissait partout, c'était un peu dangereux.

C'était assez bouetteux , souligne une maman, Cassandra Rousseau, c'était un peu glissant, mais pour ma part il n'est pas arrivé d'accident, on s'est sentis en sécurité .

30 000 spectateurs sur le site samedi

Samedi, Sean Kingston et Shaggy ont attiré des dizaines de milliers de spectateurs.

L'organisation a même dû fermer sa billetterie et estime que ce sont près de 30 000 personnes qui sont venus au festival samedi.

Des festivaliers rencontrés samedi par Radio-Canada disent même être venus de Sept-Îles pour voir les artistes internationaux.

Selon les premières estimations, ils sont au total plus de 150 000 festivaliers a être venus festoyer à la Fête du Lac des Nations depuis mardi dernier.