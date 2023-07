Une œuvre de l’artiste Karol Proulx enfin mise en valeur à Arvida

Une œuvre de l’artiste originaire de la région Karol Proulx, réalisée dans les années 70 et installée sur la façade du quartier général du Service de police de Saguenay, à Arvida, retrouve enfin ses lettres de noblesse.

La fresque intitulée La place de l’homme? avait été négligée au cours des dernières années, avant d’être carrément masquée par un mur de granit lors de la conversion de l’ancien hôtel de ville de Jonquière en quartier général.

Après des travaux réalisés récemment. L’œuvre emblématique de Karol Proulx a été mise en valeur grâce à la participation d’un autre artiste originaire de la région. Il est dorénavant possible de la voir dans toute sa splendeur sur fond de ciels bleus.

Karol Proulx vit à Montréal depuis des années, mais conserve un lien d’attachement avec sa région natale, où il a conçu plusieurs œuvres d’art public. Il se réjouit de voir que le fruit de son travail est maintenant visible pour tous.

Je suis tellement heureux que ce soit enfin terminé. J’ai tendance à radoter, mais qu’enfin, on remette en question une œuvre dans un nouvel environnement, peut-être qu’à ce moment-là, on s’y attardera davantage. Que ce soit les gens de la région qui fassent connaître un artiste de chez eux et qu’ils en prennent soin, à quelque part, c’est bien , a déclaré Karol Proulx, en entrevue à Radio-Canada.

Un travail de la Ville

Le conseiller municipal du secteur, Carl Dufour, a mobilisé le service des arts et de la culture pour que soit enfin mise en valeur l’œuvre de l’artiste.

Ouvrir en mode plein écran L'œuvre Élévation vers une conscience universelle a été créée à partir d’aluminium en 1977 pour souligner le 50e anniversaire de l’ancienne ville d’Arvida. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Il y a quelques années, une autre des sculptures de Karol Proulx qui trône au Carré Davis a été restaurée et agrémentée de vitraux réalisés par le verrier Harold Bouchard. Élévation vers une conscience universelle, créée à partir d’aluminium en 1977 pour souligner le 50e anniversaire de l’ancienne ville d’Arvida, avait été la proie des vandales et était couverte de graffitis. Les vitraux incorporés à la structure permettent maintenant de faire refléter les rayons du soleil sur la sphère centrale pour y imprimer une carte de couleurs.