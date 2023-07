Coup d’envoi du Championnat national de football féminin M18 à Ottawa

Le Championnat national de football féminin des moins de 18 ans a pris son envol, dimanche, à Ottawa. Après une première année avec cinq formations en 2022, Football Canada a ajouté trois nouvelles équipes, dont un club composé entièrement de joueuses autochtones.

C’est historique. C’est important d’avoir une bonne représentation. Je ne sais pas si d’autres sports ont déjà fait la même chose au Canada. Nous sommes contents d’être un leader et d’offrir cette occasion aux communautés autochtones , a expliqué la directrice générale de Football Canada, Shannon Donovan.

La directrice générale de Football Canada, Shannon Donovan

Les joueuses autochtones sont majoritairement issues des provinces de l’ouest du pays.

La principale intéressée est également bien heureuse d’avoir inclus Équipe Québec et un deuxième club de l’Ontario. Les nouvelles formations rejoignent ainsi l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et l’Ontario qui ont participé au tournoi l’an dernier, à Regina, en Saskatchewan.

Des règles différentes

Les amateurs qui suivront la compétition cette semaine remarqueront plusieurs différences dans le livre des règlements avec le football canadien traditionnel, mais le spectacle sera assurément au rendez-vous.

Tout d’abord, la surface de jeu est réduite et chaque formation aligne six joueuses sur le terrain. En guise de comparaison, la Ligue canadienne de football compte 12 joueurs de chaque équipe sur la pelouse.

Il y a beaucoup de ligues au pays qui jouent à 6 contre 6. Avec les populations plus petites, on permet à des villes et des villages de pouvoir jouer au football contact [avec un petit bassin de joueuses] , a poursuivi Shannon Donovan.

Avec ce tournoi, Équipe Québec M18 espère se faire connaître et obtenir du financement.

Un festival offensif pour Équipe Québec

L’entraîneuse d’Équipe Québec, Saadia Ashraf, avait prévenu ses joueuses samedi soir : vous faites partie de l’histoire , leur a-t-elle dit.

À sa première participation au Championnat national des moins de 18 ans, Équipe Québec a remporté un festival offensif de 90 à 72 face au Nouveau-Brunswick. Au cours de cette victoire, la quart-arrière Frédérique Morneau a battu un record pour le nombre de verges amassées, avec 540, pour un seul match de championnat canadien.

Romane Simard (11) a été la vedette d'Équipe Québec en défensive. Elle est originaire de Saint-Fulgence.

Cette formation a pu voir le jour grâce à un groupe d’entraîneurs passionnés, qui a bâti une équipe sans la moindre aide financière… mis à part celle provenant des parents des joueuses.

Ailleurs au pays, des provinces comme l’Alberta et la Saskatchewan ont déjà mis sur pied des programmes de football féminin financé et structuré.

Il faut travailler là-dessus. Après ce tournoi, on espère avoir davantage de conversations, et augmenter la visibilité du sport. On aimerait créer des ligues, même si c’est du 6 contre 6, pour commencer à voir un plus gros bassin de joueuses , a dit souhaiter Saadia Ashraf.

La joueuse de ligne offensive, Maïka Moncion, en compagnie de son entraîneuse Saadia Ashraf.

Parmi ses joueuses, trois sont originaires de Gatineau. Elles défendent les couleurs des Valkyries. La joueuse de ligne offensive, Maïka Moncion, est extrêmement fière de porter l’uniforme bleu poudre du Québec.

On a su tout juste avant le tournoi qu’on allait être les trois ensemble, alors on était très contentes. On se connaît bien. On a une belle chimie, et on l’a amenée avec Équipe Québec. Je trouve que c’est un bon atout pour l’équipe , a dit la principale intéressée, qui joue aussi avec les garçons, avec les Tigres de l'École secondaire Hormisdas-Gamelin.

Équipe Québec jouera maintenant en demi-finale, mercredi, sur le terrain de la Place TD. Ensuite, les matchs pour l’obtention des médailles d’or et de bronze auront lieu samedi, toujours sur le terrain du Rouge et Noir d’Ottawa.