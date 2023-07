Un dernier vrombissement pour la course de démolition de Deloraine

Autrefois véritable attrait touristique, les courses de démolition de voitures sont aujourd’hui en voie d’extinction au Manitoba. C’est notamment le cas du derby de Deloraine qui a fait vrombir ses moteurs pour une dernière fois cet été.

Pendant plus de 20 ans, la course de la Foire estivale de Deloraine attirait près de 30 voitures prêtes à être réduites en pièces. Or, seulement neuf véhicules ont participé à la compétition cette année. Une légère augmentation comparativement à 2022 où il n’y en a eu que cinq.

Ouvrir en mode plein écran Le derby de Deloraine est toujours parvenu à attirer les foules, impatientes de voir des voitures se percuter au centre de l’arène, affirme le chef des pompiers du village, Jerry Redden. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

C’est un sport qui est en train de mourir , se désole le chef des pompiers du village, Jerry Redden, dont le Service des incendies est responsable de l’organisation du derby.

Les gens n’arrivent plus à trouver de nouvelles voitures. Et puis les plus jeunes ne sont pas intéressés par les courses de démolition , reconnaît-il.

Malgré tout, le derby de Deloraine est toujours parvenu à attirer les foules, impatientes de voir des voitures se percuter au centre de l’arène, affirme Jerry Redden.

Ouvrir en mode plein écran « Nous avons eu d’excellents conducteurs à travers les années, depuis que nous avons construit cet endroit », se rappelle Jerry Redden. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Lors de ces compétitions, le titre de vainqueur revient, après de nombreuses rondes, au dernier conducteur dont le véhicule roule toujours.

Or, la difficulté à trouver de nouvelles voitures complique la tâche des amateurs. Ces derniers préfèrent rouler au volant de véhicules datant des années 1960 ou 1970 en raison de leur structure solide en métal, comparativement aux modèles plus récents dont la structure est faite de plastique.

Ouvrir en mode plein écran Les anciens véhicules sont préférés par les participants en raison de leur structure solide faite de métal. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Les défis rencontrés par ce sport ne touchent pas seulement la communauté de Deloraine. Cela fait maintenant deux ans que le derby de Brandon doit être annulé, faute de participants.

Malgré tout, Max Humphries, le directeur des Expositions provinciales du Manitoba, responsable de la Foire estivale de Brandon, garde espoir que son organisation trouvera un partenaire qui ramènera la course de démolition.

Si un groupe vient nous voir, nous sommes ouverts [aux suggestions] , dit-il. Nous avons les infrastructures ici. Nous pourrons les aider!

Ouvrir en mode plein écran La voiture de Rob Prettie, à gauche, a remporté le premier prix lors du derby de Deloraine. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Passionné de course de démolition de voitures, Rob Prettie était l’un des automobilistes à avoir participé au derby de Deloraine cet été, son troisième depuis le début de l’année. En 2022, le Manitobain avait participé à sept compétitions à travers le Canada et les États-Unis.

C’est triste que les courses de démolition soient en train de disparaître, mais on dirait qu’on ne peut rien y changer , se désole-t-il.

Plus personne ne veut participer.

Préserver plutôt que démolir

Or, la difficulté à trouver les pièces nécessaires pour faire fonctionner ces voitures vieilles de plus de 50 ans crée une certaine compétition entre les amateurs de démolition et ceux de voitures de collection.

Ouvrir en mode plein écran Les amateurs de voitures anciennes craignent que les courses de démolition ne détruisent des pièces ou des voitures rares ayant de la valeur à leurs yeux. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Si vous mettez ce genre de voiture dans une exposition, les gens vont vouloir les admirer , soutient le président du Brandon’s Road Rebel Car Club, Dave Burba.

Ce dernier souligne que son organisme préférerait voir les véhicules utilisés dans les derbys être préservés plutôt que détruits. De nombreux membres du club souhaitent remettre en état ces anciennes voitures afin qu’elles puissent continuer à parcourir les routes et raconter leurs histoires.

Les derbys utilisent des pièces qu’on ne pourra plus utiliser par après parce qu’une fois qu’elles sont dans ces courses, c’est terminé. Elles sont détruites , critique Dave Burba.

En tant que club, nous voulons préserver le plus grand nombre de ces voitures anciennes, c’est certain!

Ouvrir en mode plein écran Selon Rob Prettie, les courses de démolition de voiture auraient encore quelques belles années devant elles aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Alors que les vrombissements résonnent encore contre les garde-fous de métal qui entourent l’arène de Deloraine, Jerry Redden se remémore les souvenirs des dernières décennies.

Nous avons eu d’excellents conducteurs à travers les années, depuis que nous avons construit cet endroit , se rappelle-t-il. C’est triste, mais les courses de démolition sont arrivées à la fin de leur route.

Avec les informations de Chelsea Kemp