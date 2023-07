Une édition du FRIMAT qui va « au-delà des attentes »

Le 18e Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) est allé au-delà des attentes, selon les organisateurs.

C’était vraiment une belle édition, c’était au-delà de nos espérances, tout s’est bien passé. On a eu une soirée à guichet fermé vendredi soir avec Cœur de pirate. On a aussi eu beaucoup de bénévoles, aucun problème du côté des bénévoles, ce qui est vraiment génial parce que c’est grâce à eux que le festival fonctionne , affirme la responsable des communications, Jade Bourgeois.

Ouvrir en mode plein écran Le spectacle de Cœur de pirate a été présenté à guichet fermé. Photo : Page Facebook du FRIMAT

On a eu vraiment beaucoup d’énergie de la part des festivaliers et des festivalières, les artistes ont été contents, c’était vraiment super de pouvoir être à la Cité de l’Or pour une deuxième année.

Mme Bourgois mentionne que l’événement a été un franc succès du point de vue de la billetterie.

On a dépassé nos objectifs. C’est sûr que comme le FRIMAT est à l’intérieur, on ne peut pas avoir des foules aussi grandes que dans d’autres festivals de la région, mais la salle était pleine, tout le monde était content, surtout pour Cœur de pirate. Ce qui était le fun, c’est que ç’a vraiment attiré des gens de tous les âges. Il y avait autant des enfants qui étaient tout mignons et qui étaient assis devant que des parents et des grands-parents, c’était vraiment génial , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Marion Lamontagne-Bélisle a fait partie, avec Émilie Bédard et Code Kidam, des artistes présentés dans le cadre du concours de la Vitrine de la relève. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

En plus des têtes d’affiche comme P’tit Belliveau, Cœur de pirate et Gros Mené, le concours de la Vitrine de la relève, mettant en vedette des artistes de la région, a aussi connu un grand succès, selon Jade Bourgeois.

« Oui, vraiment! Le concours de la Vitrine de la relève, depuis deux ans, la formule c’est que les artistes originaires ou natifs de la région posent leur candidature vers la fin de l’hiver ou le début du printemps, et cette année on en a choisi trois et on les a placé pour que ça fit avec le reste de la programmation selon les soirées. Ça s’est vraiment bien passé », atteste-t-elle.

Les trois artistes de la région qui ont gagné le concours et ainsi pris part à la programmation régulière du festival sont Émilie Bédard, Marion Lamontagne-Bélisle et Code Kidam.