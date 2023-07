De nombreux membres de la communauté tamoule de la région de Toronto se sont rassemblé dimanche au campus l’Université de Toronto à Scarborough à l'occasion d'un symposium pour souligner le 40e anniversaire du Juillet noir, une série de pogromes, ou émeutes violentes, visant les Tamouls du Sri Lanka.

Les événements de juillet 1983 ont marqué le début d’une guerre civile qui s’est terminée en 2009.

Parmi les thèmes abordés au symposium organisé par le Congrès tamoul canadien, il y avait la préservation de la mémoire de la tragédie, les impacts des pogromes 40 ans plus tard ainsi que l’immigration au Canada de plusieurs Sri Lankais.

Un événement comme aujourd’hui c’est l’occasion de transmettre les connaissances [sur le Juillet noir] , affirme l’avocat Sivan Ilangko, l'un des organisateurs du symposium.

Sivan Ilangko est très impliqué dans la communauté tamoule torontoise et canadienne.

Des centaines de milliers de Tamouls ont fui le Sri Lanka depuis 1983, et plusieurs se sont installés au Canada.

Selon le recensement de 2021, 102 170 personnes ont indiqué être d’origine tamoule, et 237 890 ont indiqué avoir une compréhension de la langue tamoule.

C’est important que les jeunes sachent où sont leurs racines et qu’ils soient au courant de notre histoire et des raisons pour lesquelles nous avons quitté [le Sri Lanka].

Juanita Nathan, survivante du Juillet noir, abonde dans le même sens. Ça aide les jeunes générations à comprendre pour quelles raisons ils sont au Canada, pour quelles raisons leurs parents ont migré ici.

Elle se souvient d’avoir vu sa maison être pillée par des émeutiers de la majorité singhalaise, l'autre groupe ethnique du Sri Lanka.

C’est gravé au fond de mon cœur pour toujours , dit-elle. Les souvenirs sont vivides.

Le journaliste Ilamaran Nagarasa a fui le Sri Lanka en 2009 à bord du navire-cargo The Ocean Lady. Il affirme que l’arrivée au Canada a été difficile.

Un deuxième navire-cargo, le MV Sun Sea, transportant des centaines de réfugiés tamouls, avait été arraisonné par les autorités à son arrivée au Canada en août 2010.

Les hommes qui avaient été accusés d'avoir organisé ce voyage clandestin ont été reconnus non coupables en 2017.

La famille d’Ilamaran Nagarasa était au départ restée en Asie, avant de finalement le rejoindre.

Ilamaran Nagarasa a écrit en 2015 au sujet du génocide qui se poursuit dans le nord et l’est du Sri Lanka.

Sa fille Dishaly Ilamaran, aujourd’hui étudiante en journalisme à l’Université Carleton, confie qu’elle se sentait vide lorsqu’elle était séparée de son père.

Elle ajoute qu’elle était rassurée de savoir que son père était en sécurité, même s’il était de l’autre côté de la planète.

Dans un communiqué, le premier ministre Justin Trudeau a offert ses condoléances à toutes les personnes qui ont souffert et qui ont perdu des proches durant le Juillet noir.

M. Trudeau a d’ailleurs rencontré des membres de la communauté tamoule samedi.

En ce jour sombre, nous nous joignons aux Canadiens d'origine tamoule et aux communautés tamoules d'ailleurs dans le monde pour nous souvenir des victimes, rendre hommage aux survivants et réaffirmer notre engagement à toujours nous dresser contre la haine et la violence.